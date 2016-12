COMUNIDADE NOVO CÉU ENCERRA ANO LETIVO COM FESTA DE NATAL

A Creche Vida, Dignidade e Futuro, da Comunidade Novo Céu de Cristãos Católicos, encerrou as atividades do ano letivo de 2016, com uma linda festa de Natal na sede da instituição, no Iguape, para as 60 crianças carentes atendidas na instituição, as famílias, sócios e doadores. A Creche contou com a presença de doadores no evento que foram recepcionados com a instituição toda decorada no clima natalino, inclusive com um presépio onde alunos e visitantes tiraram fotos.

Na ocasião, estiveram presentes dentre os doadores, amigos, professores, voluntários, pais e alunos, o fundador da Human Network do Brasil, Michael Eckes, o Secretário de Educação, Paulo Moreira, o Presidente do Rotary Club de Ilhéus, Erivaldo Batista, rotarianos, as integrantes da Associação das Senhoras de Caridade e amigos que ajudam a entidade.

Todos foram tocados com as lindas apresentações dos pequeninos de 3 a 6 anos que cantaram diversas músicas de Natal. O Coordenador José Simão Duarte, aproveitou a oportunidade para agradecer a todos os presentes pelas doações e ajudas, renovando os pedidos para que a sociedade continue se fazendo presente na instituição, que muito precisa das ajudas.

O Presidente da Human Network do Brasil, Michael Eckes, também aproveitou o momento para verificar o andamento da obra das novas salas que estão sendo construídas para ampliação do número de alunos atendidos na Creche. A previsão é que no ano letivo de 2017, as novas instalações já estejam conclusas.

A festa natalina também foi ocasião para a doação do bebedouro, realizada pelo Rotary Club de Ilhéus, por meio de recursos arrecadados através do gesto concreto lançado na novena anual, que ocorre todo mês de dezembro. “Os recursos foram captados pelos rotarianos, amigos, e familiares que fazem parte da novena. O gesto concreto deste ano identificou várias necessidades na Comunidade Novo Céu, sendo o bebedouro a mais urgente”, destacou o Presidente do Rotary de Ilhéus, Erivaldo Batista, que explicou que o equipamento doado é industrial e possui capacidade de atender até cem litros por hora.

Quem tiver interesse em realizar doações de materiais de limpeza, alimentos e equipamentos escolares para a instituição, como quadros, mesas e cadeiras, pode procurar o Rotary de Ilhéus, que já está em campanha de arrecadação para ajudar as crianças carentes da Comunidade Novo Céu.