Uesc apresentou dados sobre a economia local aos empresários

A equipe de docentes do Departamento de Economia (DCEC) da Uesc lançou nesta segunda-feira, 19, na sede a ACI, o 6º Boletim de Conjuntura Econômica e Social dos municípios de Itabuna e Ilhéus. Os dados são referentes ao 3º trimestre de 2016 (julho, agosto e setembro) e analisam o comportamento das empresas, o consumo de energia, o comércio exterior, as finanças públicas, o mercado de trabalho e a transferência direta de renda.

De acordo com o Boletim (disponível em: <http://caces.uesc.br/wp- content/uploads/2016/12/bces_ n6_dez16.pdf>), o cenário econômico para as duas cidades, sinalizaram os reflexos da crise econômica do país no 3º trimestre de 2016. Nesse período, o cenário foi mais favorável a Itabuna que a Ilhéus na maioria dos indicadores levantados.

No entanto, o coordenador do projeto, Sérgio Ribeiro, deixa claro que “esses indicadores não são suficientes para tirarmos conclusões definitivas sobre uma possível reversão do quadro de crise. É necessário que os municípios recuperem a capacidade de investimentos”, sinalizou.

As informações contidas no Boletim destacam dados da Juceb, sobre a abertura de 63 estabelecimentos empresariais em Ilhéus e 121 em Itabuna, no 3º trimestre de 2016. Nesse quesito, a professora de economia Marianne Costa constatou que em Itabuna foi ampliado o número de estabelecimentos empresariais, enquanto em Ilhéus esse número reduziu em 4 unidades.

Outro dado importante apresentado foi a queda nas transferências de verbas dos governos Federal e Estadual, tanto para Itabuna, como para Ilhéus. Segundo os dados do Boletim, Itabuna teve queda de R$ 30 milhões, enquanto em, Ilhéus a redução foi mais de R$ 20 milhões.

Importância

O Boletim é um produto lançado pelo projeto de extensão Centro de Análise de Conjuntura Social (Caces), que é vinculado ao DCEC. Segundo Sérgio, a ideia nasceu a partir da necessidade de contribuir com informações norteadoras, tanto para a classe empresarial, como o setor público local.

A iniciativa foi parabenizada pelos empresários, tendo em vista os aspectos e perspectivas apresentados sobre a realidade da economia local. O empresário Tarciso Soares destacou o Boletim como “uma importante ferramenta de planejamento para as tomadas de decisões”.

O projeto é também um grande incentivador para estreitar as relações da Uesc com a sociedade. Segundo o Pró-reitor de Extensão da Uesc, Alessandro Santana, “essa aproximação entre a ACI e a universidade vai gerar frutos, pois queremos que a academia, cada vez mais, esteja junto ao mundo real do empresário, do comerciante”, declarou Santana.