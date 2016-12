Sri Sri Ravi Shankar firma convênio com o Governo e se apresenta na Concha Acústica do TCA

O embaixador da paz indiano Sri Sri Ravi Shankar desembarca em Salvador (BA) no próximo dia 16 (sexta-feira) para uma série de compromissos. O primeiro deles será firmado com o governador Rui Costa em um ato de assinatura – inédita da América Latina – do acordo de cooperação técnica entre a Arte de Viver e o Governo do Estado para início de um programa voltado para a redução do estresse de policiais baianos. O encontro, que será a portas fechadas, iniciará às 16h30.

A partir das 17h30, Sri Sri Ravi Shankar promove uma apresentação gratuita na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) com vistas à condução de técnicas de meditação e respiração como ferramenta para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A retirada dos ingressos poderá ser realizada gratuitamente a partir do dia 5 de dezembro em uma das sedes da Arte de Viver nos bairros da Graça, Pituba ou Vilas do Atlântico. No dia 12, os bilhetes poderão ser retirados na bilheteria do Teatro Castro Alves.

Curso a policiais baianos

A vinda de Sri Sri Ravi Shankar à Bahia e o curso de gerenciamento do estresse de policiais foram alavancados a partir de uma iniciativa também pioneira no Estado. O projeto Smart Prison, de iniciativa da Arte de Viver, vem levando desde 2015 técnicas de respiração, meditação e yoga ao Conjunto Penal Feminino de Salvador.

“Há muito tempo estamos buscando instituições que proporcionem à nossa corporação algo que melhore o estado de vida do policial, de modo que os homens estejam mais preparados e menos estressados. O objetivo maior dessa parceria com a Arte de Viver é cuidar das pessoas, dos nossos policiais”, diz o Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia, Coronel Anselmo Brandão.

Alguns deles inclusive já tiveram a oportunidade de participar de um curso piloto, realizado no último mês de novembro. “Os policiais estão bastante receptivos. Eles estão pedindo aos instrutores a continuidade dos exercícios. O objetivo agora é “abraçar” toda a corporação”, completa Brandão.

Entre as dinâmicas da atividade está a aplicação da técnica denominada Sudarshan Krya, que incorpora ritmos naturais específicos de respiração, harmonizando o corpo, a mente e as emoções. “Estimulamos que, antes de reagir, o policial passe a agir com um pouco mais de consciência A própria rotina de trabalho deles, muitas vezes atuando em situações de perigo, leva o profissional ao estresse, ao seu limite. Isso acaba sendo transmitido ao ambiente familiar. O nosso trabalho é justamente afastar os problemas ocasionados em decorrência desta profissão, que sabemos ser perigosa”, revela o instrutor da Arte de Viver Marcel Queiroz.

Sobre Sri Sri Ravi Shankar

Indicado ao Prêmio Nobel da Paz e considerado um dos homens mais influentes da Índia pela Revista Forbes, Sri Sri Ravi Shankar foi palestrante na Conferência de Cúpula pela Paz em 2000, no Fórum Econômico Mundial de Davos, no Parlamento Europeu e nas celebrações dos 50 anos das Nações Unidas. Presidiu a Conferência Internacional de Religiões em Kyoto, no Japão, e prestou assessoria à Universidade de Yale.

No ano passado, Sri Sri Ravi Shankar propôs ao presidente colombiano Juan Manuel Santos, à delegação de paz das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farcs) e às vítimas do conflito armado a adoção do princípio gandhiano de não violência. Defendeu que não é preciso renunciar aos ideais de justiça social, mas sim buscá-los por meio da resistência pacífica. A intervenção do indiano foi decisiva para o acordo de paz na Colômbia.