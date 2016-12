Azul Viagens lança nova campanha publicitária que ressalta alto padrão de atendimento ao Cliente

Peças veiculadas em diversas mídias reforçam mensagem que Cliente precisa se preocupar apenas em aproveitar a viagem

São Paulo, 13 de dezembro de 2016 – A Azul Viagens lançou, recentemente, uma nova campanha publicitária, que aproxima ainda mais a operadora de turismo da Azul Linhas Aéreas Brasileiras de seus Clientes, ao mostrar todo o serviço e cuidado prestado do começo ao fim da viagem. A proposta é mostrar que os viajantes que escolhem os serviços da companhia têm um alto padrão de atendimento, suporte 24 horas e precisam apenas se preocupar com o mais importante: aproveitar a viagem.

“Estamos fazendo este grande trabalho na mídia de modo a trazer ainda mais pessoas para a Azul Viagens. Temos hoje uma malha abrangente e serviços exclusivos com a operadora de turismo, e queremos que ainda mais Clientes conheçam e aproveitem esta experiência”, comenta Claudia Fernandes, diretora de Marketing e Comunicação da Azul.

As peças publicitárias, que serão veiculadas em diversas mídias, reforçam a mensagem de excelência no serviço da Azul Viagens, que, assim como as demais unidades de negócio da companhia, conta com atendimento 24 horas no callcenter e possibilidade de aquisição de produtos a qualquer momento. A bordo, os Clientes são recebidos com todo o conforto e serviço de bordo sem custo adicional. No destino escolhido, o suporte aos viajantes é integral, com receptivos, traslados, acomodação em hotel e acesso a diversos pontos turísticos.

“Nossa ampla presença nacional e internacional permite levar os Clientes para destinos turísticos únicos, em locais onde apenas a Azul Viagens opera. Os serviços da operadora de turismo buscam sempre trazer amplo conforto e comodidade ao Cliente, para que este possa curtir a sua viagem sem se preocupar com absolutamente nada”, destaca Marcelo Bento, diretor da Azul Viagens.

A Azul Linhas Aéreas conta com assentos exclusivos para a Azul Viagens em diversos voos. A operadora de turismo da companhia oferta pacotes para todas as regiões do país – como Recife, Salvador, Jericoacoara, Gramado, Florianópolis, Bonito, Manaus, entre outros – e também para o exterior, chegando aos Estados Unidos, Uruguai e a Portugal. Todos os pacotes podem ser pagos em até dez parcelas, sem juros, e incluem aéreo, traslados e hospedagem, além de serviços especiais em algumas opções.

Confira todos os detalhes em www.azulviagens.com.br.

Sobre a Azul Viagens

A Azul Viagens é a operadora de turismo da Azul. Com forte presença no Brasil, oferece grande variedade de roteiros turísticos e seus pacotes contam com a grande capilaridade da malha aérea da Azul: são mais de 100 destinos entre domésticos e internacionais. Atualmente, a Azul Viagens detém 26 lojas distribuídas pelo Brasil e no exterior, em cidades como: Campinas (Shopping Dom Pedro e Campinas Shopping), Jundiaí Sorocaba, Piracicaba, Santa Bárbara d´Oeste, Hortolândia, Limeira, Indaiatuba, São José do Rio Preto e São Paulo (Shopping Eldorado, Shopping Tamboré e Congonhas), assim como Orlando e Caiena, além de contar com representantes em todo o Brasil. Seguindo as premissas da Azul de baixo custo e alta qualidade de serviços, a operadora oferece preços bastante atrativos e atua nos principais destinos turísticos do Brasil e do Mundo. A Azul Viagens também oferece mais de 140 mil hotéis em todo o mundo, e conta com a oferta exclusiva de pacotes para Fort Lauderdale/Miami e Orlando, nos Estados Unidos, Lisboa, em Portugal, e Montevidéu e Punta del Este, no Uruguai, além de cruzeiros marítimos e circuitos pelo continente europeu. A operadora também é parceira seleta da Disney, Universal e Seaworld, além de outros parques na Flórida, oferecendo a seus Clientes pacotes completos com hospedagem, ingressos e alimentação para estes destinos.

Sobre a Azul

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras é a companhia aérea com o maior número de destinos servidos no país. A empresa detém uma frota de 141 aeronaves, mais de 10.000 funcionários, 775 voos diários, 100 destinos servidos e um terço do total de decolagens do país. A qualidade de seus serviços já foi atestada por inúmeros prêmios, nacionais e internacionais. Foi reconhecida como a empresa aérea low-cost mais pontual do mundo de 2015 pela Official Airline Guide (OAG). Foi eleita pela sexta vez consecutiva pela Skytrax World Airline Awards como “Melhor companhia aérea low-cost da América do Sul”, e, pela primeira vez, como melhor equipe de atendimento ao Cliente da América do Sul. A Azul também foi considerada a melhor empresa aérea do mundo em gestão pela Airline Strategy Awards. Em 2014, a Azul foi reconhecida como melhor aérea low-cost do mundo pela CAPA – Centre for Aviation. Saiba mais em www.voeazul.com.br.