Acronis lança o inovador Acronis Backup 12

· 3 cliques para instalar, 2 vezes mais rápido que o concorrente mais próximo, a restauração mais rápida do mundo em 15 segundos ou menos

· Expande a proteção de dados para a nuvem, em sistemas físicos e virtuais e em dispositivos móveis com suporte para 15 plataformas, incluindo Microsoft, Amazon, Android, Apple, Linux e VMWare vSphere

São Paulo, 20 de dezembro de 2016 — Acronis®, líder em proteção híbrida de dados em nuvem, anuncia o Acronis Backup 12, uma nova solução que protege a vida digital das empresas. Com a maioria dos ativos de negócios agora sendo digitais e não confinados a um único dispositivo ou local, as empresas precisam de uma solução de backup projetada para fornecer proteção de dados completa e que suporte esta nova forma de operar. O Acronis Backup 12 é diferente de qualquer outra solução, pois conta com a capacidade de fazer backup e proteger dados de empresas nos ambientes de TI de nuvens híbridas – estejam eles na nuvem, servidores locais, em sistemas híbridos virtuais e físicos, em sistemas remotos ou em dispositivos móveis.

“Informação digital é o sangue dos negócios digitais de hoje – sem ele sua empresa não sobreviverá”, afirma Serguei Beloussov, co-fundador e CEO da Acronis. “Com o Acronis Backup 12, as empresas têm a proteção completa de que precisam neste novo mundo digital, com a capacidade de controlar os seus dados não importa onde estejam armazenados, combinado com o poder de recuperá-los mais rapidamente do que nunca em caso de perda ou ataque externo”.

Atendendo à crescente demanda por proteção completa de dados

As soluções legadas de backup hoje não oferecem proteção adequada devido às infraestruturas de TI terem atingido a complexidade atual com vários sistemas físicos, ambientes virtuais, cargas de trabalho em nuvem e mais dispositivos móveis. As empresas também enfrentam maiores riscos, incluindo vulnerabilidades relacionadas a ameaças externas como Ransomware, que apresentou um aumento de 400% em ataques a dispositivos móveis desde 2014.

Como resultado, “a melhoria do backup e da recuperação de dados está sempre entre as prioridades de TI nas organizações de todos os portes”, de acordo com o Enterprise Strategy Group (ESG).

“Nunca estivemos tão dependentes dos nossos dados quanto hoje, nem nossos dados estiveram tão distribuídos em diferentes servidores, diferentes serviços e endpoints”, afirmou Jason Buffington, Diretor de Análise do Enterprise Strategy Group (ESG). “À medida que as cargas de trabalho de produção continuam a evoluir e os volumes de dados aumentam, as antigas abordagens de backup e recuperação se tornam inadequadas, levando à necessidade de abordagens mais rápidas e abrangentes para proteção e recuperação de dados. O Acronis Backup 12 é uma alternativa animadora para as empresas que procuram uma única solução, com um console de gerenciamento unificado, que permita aos usuários e à equipe de TI gerenciar e recuperar dados rapidamente, independentemente de onde estejam”.

Acronis Backup 12 dá aos gestores de TI controle completo dos dados

O Acronis Backup 12 é a única solução que proporciona às empresas um controle completo sobre a localização dos seus dados, sistemas e backups, incluindo as melhores funcionalidades da sua classe de produto para proteger ambientes virtuais. Como resultado, os gerentes de TI sempre sabem onde os dados da empresa estão localizados e quem tem acesso a ele, mesmo quando armazenados em nuvem.

Em caso de perda de dados, o Acronis Backup 12 oferece às empresas uma gama de opções de recuperação, incluindo recuperação de arquivos, e-mail e bases de dados; recuperação do sistema, incluindo a recuperação bare-metal, restauração ativa, restauração instantânea e vmFlashBack; recuperação de desastre de nuvem; e transferência física de dados. O Acronis Backup 12 também permite que os Gerentes de TI migrem dados, aplicativos e sistemas para qualquer plataforma.

Por que agora é a hora de as empresas migrarem para o Acronis Backup 12

· Backup de Host Virtual – Faz backup de hosts VMware ESXi e Microsoft Hyper-V (não apenas VMs) e recupera-os para hardwares diferentes, para proteção completa de infraestruturas virtuais.

· Convergência de nuvem com o novo console web unificado – Torna mais fácil do que nunca para gestores de TI convergirem a proteção de dados em nuvem e local, fazendo backup e gerenciando todos os ambientes de carga de trabalho individuais, incluindo locais e nuvem, sistemas físicos, hosts virtuais e máquinas, além de cargas de trabalho em nuvem, a partir de um único local, em qualquer dispositivo.

· Recuperação dos Objetivos de Tempo (RTO) em 15 segundos ou menos com o Acronis Instant Restore ™ – Responde às necessidades de business continuity os negócios “sempre online” de hoje, com o patenteado Acronis Instant Restore, permite que os gestores de TI reduzam o RTO a segundos, executando qualquer sistema de backup em Windows ou Linux como máquina virtual VMware ou Hyper-V.

· Suporte para cargas de trabalho em nuvem com a nova arquitetura híbrida – Fornece amplo suporte de plataforma com soluções atuais de backup, permitindo que os gestores de TI façam backup de sistemas físicos e virtuais locais, bem como instâncias Microsoft Azure VMs e Amazon EC2 para proteção completa de toda a infraestrutura e aplicações de TI.

· Proteção completa para PCs, Macs e dispositivos móveis – Suporta as mais recentes plataformas e dispositivos, permitindo que os gerentes de TI façam backup de Macs, iPads e iPhones, PCs e tablets Microsoft Windows, e qualquer dispositivo Android, para proteger cada ponto final de cada usuário.

O Acronis Backup 12 oferece a mais ampla gama de suporte de proteção de dados para infraestrutura e aplicativos da Microsoft, incluindo Microsoft Exchange, Office365, SharePoint, Active Directory, Windows Server, Windows PC, Hyper-V, Azure e Azure Stack. O Acronis Backup 12 é também a primeira solução comercialmente disponível a suportar a próxima versão do Microsoft Windows Server 2016, incluindo o Hyper-V com RCT (resilient change tracking).

“Em nosso competitivo ambiente, é importante usar o software mais recente para proteger todas as nossas informações técnicas. A versão do Acronis Backup 12 foi escolhida pela Scuderia Toro Rosso porque proporciona o elevado nível de proteção de dados e a flexibilidade que precisamos”, disse Raffaele Boschetti, Head de TI da Scuderia Toro Rosso de Fórmula 1.

“Nós usamos software de backup de outros fornecedores há vários anos, mas os novos recursos do Acronis Backup 12 foram suficientes para nos convencer a mudar para Acronis”, disse Nick Shmakov, Gerente Geral da Res-Q-IT. “É um produto fantástico com uma interface de usuário muito intuitiva e fácil de implantar, configurar e gerenciar”, conclui.

“Simplicidade é o nosso principal interesse, e depois de testar o Acronis Backup 12, vimos que ela foi entregue”, disse Bhavin Solgama, diretor administrativo da Qilnix. “Tanto a instalação como o processo de gerenciamento de backup são muito fáceis, mesmo para um novo usuário. O console de gerenciamento unificado fornece visualização instantânea do que está acontecendo a qualquer momento “, afirma.

“Os serviços gerenciados de segurança de TI e proteção de dados são uma obrigação para qualquer empresa usando tecnologia, além de recuperar dados para oferecer uma experiência excepcional ao cliente”, disse Bill Brandel, Diretor Executivo de Advanced Solutions da Ingram Micro. “O novo Backup 12 da Acronis permite que os parceiros de canal capitalizem a necessidade de proteção completa existente no mercado e ofereçam uma solução de backup gerenciada que suporte ambientes virtuais, on premisse ou híbridos”.

Acronis Backup 12 pode ser adquirido contatando um parceiro Acronis local – clique aqui para diretório de parceiros da Acronis.

Para saber mais sobre o Acronis Backup 12 e solicitar para uma versão de avaliação gratuita, clique aqui para mais informações.

Sobre Acronis

A Acronis define o padrão para proteção de dados de nuvem híbrida através de suas soluções de backup, recuperação de desastres, armazenamento e sincronização segura de arquivos e compartilhamento. Acronis, desenvolvido pela Acronis AnyData Engine e disponibilizado pela sua tecnologia de imagem, proporciona proteção de dados fácil, completa e acessível de todos os arquivos, aplicações e sistemas operativos em qualquer ambiente – virtual, físico, em nuvem e móvel. Fundada em 2003, a Acronis protege os dados de mais de 5 milhões de consumidores e 500.000 empresas em mais de 145 países. Com mais de 100 patentes, os produtos Acronis já foram considerados como melhor produto do ano e cobrem uma série de características, incluindo migração, clonagem e replicação. Hoje, as soluções da Acronis estão disponíveis em todo o mundo através de uma rede global de prestadores de serviços, distribuidores e revendedores em nuvem.