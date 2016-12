Rematrícula na Rede Municipal de Ensino de Ilhéus vai até esta terça

A Secretaria de Educação (Seduc) de Ilhéus realiza a renovação de matrículas para os estudantes das unidades da Rede Municipal de Ensino que permanecerão na mesma escola. O prazo vai até esta terça-feira, dia 20 de dezembro. De acordo com o cronograma estabelecido e aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, o período de efetivação para novas matrículas nas escolas da Rede e conveniadas, no ano letivo de 2017, será de 9 a 20 de janeiro, nas secretarias das próprias unidades escolares.

Segundo a chamada pública divulgada pela Seduc, no Diário Oficial do Município, o prazo para matrículas por meio de transferências, por interesse próprio ou outros motivos, terá início no dia 5 de janeiro próximo. A Rede Municipal de Ensino de Ilhéus conta com 51 unidades escolares, sendo 13 no campo, 33 na sede e cinco conveniadas, e oferece cerca de 11 mil vagas para a Educação Infantil (anos iniciais e anos finais) e EJA – Educação de Jovens e Adultos.

As matrículas serão realizadas nas próprias escolas da rede municipal. Para a efetivação, os interessados devem apresentar os seguintes documentos, além de estarem acompanhados pelos pais ou responsáveis: Certidão de Nascimento do aluno, RG e CPF dos pais ou responsáveis, Cartão do Bolsa Família para os beneficiários do programa , Cartão do SUS, Comprovante de Residência e comprovante de escolaridade anterior em caso de prosseguimento dos estudos.

Para o ingresso no ensino fundamental, a criança deve ter a idade mínima de seis anos completos ou a completá-la até o dia 31 de março de 2017, conforme resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE-CEB), de número 1, de 14 de janeiro de 2010. Já para a matrícula na Educação de Jovens e Adultos (EJA), a idade mínima é de 15 anos.