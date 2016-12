Evento pelas ruas de Ilhéus comemora o Dia do Palhaço

As ruas do centro de Ilhéus vão ganhar um ingrediente diferente na próxima segunda-feira, dia 19. A partir das 13h, artistas de circo realizam 6ª Palhasseata de Ilhéus. O evento, promovido pelo grupo de Teatro/Circo Maktub, conta com apoio financeiro da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), e comemora o Dia Mundial do Palhaço (10 de dezembro).

A iniciativa já faz parte do calendário de eventos artísticos da cidade. Segundo Fábio Nascimento, organizador da Palhasseata, o cortejo deve contar com aproximadamente 50 participantes e terá com concentração em frente à sede da Secretaria Municipal de Cultura, na Rua Jorge Amado. A partir das 14h, os palhaços percorrerão as principais ruas do comércio.

Com muitas brincadeiras, intervenções artísticas e apresentação de diversos números cômicos, os palhaços levarão animação aos transeuntes e trabalhadores do Centro. O grupo também arrecadará doação de brinquedos com os participantes e colaboradores das lojas, que serão doados para crianças abrigadas em orfanatos do município.

Curta – A programação conta ainda com o lançamento virtual do curta-metragem “E o palhaço o que é?” sobre a identidade do palhaço no Sul da Bahia, produzido pelo Grupo Teatro/Circo Maktub em parceria com alunos do curso de Comunicação Social – Rádio e TV da Universidade Estadual de Santa Cruz.