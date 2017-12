Ilhéus vai ter mais transatlânticos que no ano passado, até março

A cada ano o Porto de Malhado, em Ilhéus, recebe transatlânticos na temporada de verão e movimenta o turismo e a economia local. Já estão confirmados 21 navios para a temporada 2017/2018. Nesta segunda-feira (11), chega o navio cruzeiro Costa Favolosa, e segue às 18 horas para Salvador. De acordo com a programação da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), a temporada prosseguirá até o dia 21 de março de 2018, trazendo para a cidade 72.297 passageiros, que visitarão Ilhéus e as singularidades do sul da Bahia.

Além do Costa Favolosa, outros navios passarão por nosso litoral, a exemplo do MSC Musica que atracará no dia (17) e retorna nos dias 04 e 18 de janeiro e finaliza nos dias 1 e 15 de fevereiro. O MSC Preziosa fará o maior número de paradas na cidade, num total de 12. O luxuoso transatlântico chegará ao próximo dia 19 e retorna dia 26 de dezembro. Ancora novamente nos dias 10, 17, 24, 31 de janeiro e, em fevereiro, o navio atracará nos dias 7, 14, 21 e 28 e finaliza sua temporada no dia 7 de março. O navio cruzeiro The atracará no dia 14 de fevereiro; o Veedam, dia 16 e o Midnatsol, no dia 21 de março, encerrando a temporada de transatlânticos.

Mais turistas pelo mar – Entre as boas notícias deste ano está o aumento de mais quatro navios com escala no Porto de Malhado no comparativo com o ano passado, passando de 17 para 21 paradas na cidade. O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre garantiu que para receber bem os turistas serão realizados serviços essenciais nos principais pontos turísticos, garantindo a limpeza, iluminação e segurança nos principais locais visitados pelos cruzeiristas. “Quem vem a Ilhéus tem a oportunidade de ver as belezas e a cultura da cidade, com praias organizadas e equipamentos culturais. Tudo isso estimula o turista a voltar para passar uma temporada maior aqui”, assinala.

O secretário municipal de Turismo, Roberto Lobão, destacou que os cruzeiros são muito importantes. Ele informa que haverá um receptivo com blocos afros, apresentação de Gabrielas e guias bilíngues. “O visitante chega aqui e tem uma pequena ideia do que é a cidade, a nossa cultura, o nosso povo, a nossa gastronomia. Conhecendo tudo isso, ele volta com um parente, um amigo, e fica hospedado em nossos hotéis, consumindo em nossos restaurantes, gerando renda”, ressalta.