ILHÉUS TERÁ RÉVEILLON NA AVENIDA 2 DE JULHO, GARANTE SECRETÁRIO

A Prefeitura Municipal de Ilhéus anunciou que o réveillon da cidade será comemorado em três dias, na Av. 2 de julho. Do de 30 de dezembro a 1 de janeiro de 2018, a Prefeitura promete atrações de expressão nacional, além de atrações regionais, conforme antecipou o secretário de turismo da cidade, Roberto Lobão. No dia 1º, as atrações serão gospel, e a programação fará parte do evento “Vem louvar Verão”. De acordo com a Prefeitura, ambulantes e barraqueiros devem procurar a secretaria municipal de Indústria e Comércio (Sedic) para o cadastro e/ou atualização de dados, a fim de comercializarem seus produtos e serviços no circuito do evento.

Fonte: O tabuleiro