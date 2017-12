ILHÉUS TEM 245 SERVIDORES COM ACÚMULO DE FUNÇÃO, APONTA AUDITORIA DO TCM

Uma auditoria do Tribunal de Contas do Município apontou irregularidades quanto a acumulação de cargos por 245 servidores da Prefeitura de Ilhéus. A lista dos servidores com irregularidades foi divulgada através da processo administrativo 011332/2017, publicado no diário oficial do município na última sexta-feira (08).

Através do processo administrativo a Secretaria de Administração abre sindicância para apurar os indícios de irregularidades.

Os servidores intimados terão um prazo de 10 dias contados da publicação, ou seja, até o dia 18 para apresentar defesa ou exercício da opção nos termos do Art. 162, da Lei Regente, sob pena de abertura de processo administrativo para apurar o caso.

Entre as irregularidades estão: jornadas de trabalho incompatíveis, ativo em cargos não acumuláveis, vínculos ativos cívis e cargos não acumuláveis sem amparo na EC20/98 Art 11.

Confira a lista completa clicando aqui.

Fonte: Secom