ILHÉUS SEDIA 27º FÓRUM NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Entre os dias 27 e 29 de novembro, Ilhéus vai sediar o 27º Encontro Nacional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME). O evento vai reunir cerca de 1.500 conselheiros de todo o país no Centro de Convenções, que vão debater o tema “Desafios do Direito à Educação no contexto atual: o papel dos conselhos de educação”. Na tarde dessa terça-feira (24), a presidente nacional da entidade, Gilvânia Nascimento, se reuniu com o Prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre (PSD), para falar sobre a organização do fórum nacional, que pela primeira vez acontece no município. Segundo Gilvânia Nascimento, falou da importância do apoio dos municípios e a necessidade de traçar direcionamentos para educação. “Neste ano em que a UNCME completa 25 anos, esperamos que haja uma participação muito forte dos conselheiros de educação de todos os estados do Brasil. Queremos utilizar esse espaço do Encontro não apenas para refletir sobre o papel do Conselho, como também para organizar estratégias de enfrentamento para esse momento tão complexo da Educação brasileira”, salientou. Além de conselheiros municipais de educação, também vão estar presentes os dirigentes municipais de educação, profissionais da educação e a população interessada em debater o tema. O Sistema Nacional de Educação (SNE), a gestão democrática da Educação e o papel dos Conselhos Municipais de Educação são alguns dos temas abordados durante o evento. Um destaque da programação é a cerimônia do Prêmio Vilmar Rosa de Mendonça. “Nós lançamos este prêmio visando identificar experiências dos conselhos que estão contribuindo efetivamente para a melhoria da qualidade da Educação e para a garantia do direito à Educação. Nós queremos divulgar essas experiências, fazer um trabalho de avaliação de como efetivamente os conselhos podem funcionar bem e dar visibilidade ao que está dando certo, para que sirvam de referência e inspiração para outros conselhos do Brasil”, explica Gilvânia. Mário Alexandre disse que um evento deste porte e desta importância, além de trazer para Ilhéus os principais debates sobre a educação brasileira, também fomenta o turismo local, com a participação de educadores de todo o Brasil, durante três dias de intensos debates. Uma ação especial, envolvendo diversas secretarias municipais, está sendo elaborada para atendimento ao público visitante neste período. Também participaram do encontro a secretária municipal de Educação, Eliane Oliveira, e o presidente do Conselho Municipal de Ilhéus, Osman Nogueira, também presidente da Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus (APPI).