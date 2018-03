Ilhéus recebe espetáculo com Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença

Um dos grandes espetáculos da música brasileira, o evento O Grande Encontro que reúne os ícones da música Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença, completa 20 anos e está em turnê pelo país. No dia 13 de abril, a partir das 21h, o show acontecerá no município de Ilhéus, Sul da Bahia, na Concha Acústica da cidade, marcando um novo momento do espaço, que recebe uma roupagem especial e diferenciada para este grande evento.

No repertório, entre trios, duetos e momentos solos em cena, os clássicos que todo mundo quer ouvir: “Anunciação”, “Banho de Cheiro”, “Dia Branco”, “Tropicana”, “Moça Bonita”, “Caravana”, “Belle de Jour”, “Canção da Despedida”, “Coração Bobo”, “Táxi Lunar”, “Bicho de Sete Cabeças” e tantas mais estarão presentes.

O Grande Encontro 20 Anos apresenta novidades em sua atual edição. Se o show original possuía um formato acústico, com versões que recriavam a mística do cancioneiro com intimismo e delicadeza, o novo espetáculo incorpora uma sonoridade elétrica e percussiva. Esbanja energia sem perder a ternura.

Dentre as surpresas, duas joias vintage: “Papagaio do Futuro” (apresentada por Alceu, Geraldo e Jackson do Pandeiro no Festival Internacional da Canção de 72) e “Me Dá um Beijo”, parceria de Alceu e Geraldo, do primeiro disco da dupla, recriada com Elba nos vocais. E Zé Ramalho marca presença autoral através de “Chão de Giz” e “Frevo Mulher”, na voz de seus companheiros.

ALCEU, ELBA E GERALDO cantam ao lado de Marcos Arcanjo, Paulo Rafael (violões e guitarras), Ney Conceição (baixo), Meninão (sanfona), César Michiles (flauta), Anjo Caldas (percussão) e Cássio Cunha (bateria), com direção de André Brasileiro.

O espetáculo O Grande Encontro 20 Anos em Ilhéus é uma realização da Java Entretenimento, Bellemundi Turismo, em parceria com a Ilhéus Eventos e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Ilhéus, TV Santa Cruz, Bahia FM Sul e Ilhéus FM; Além do patrocínio da Bahiatursa – Governo do Estado. Dividido nos setores Pista e Área Vip, o público irá usufruir de uma estrutura de primeira, conforto e comodidade com praça de alimentação com opções variadas, tendo a Brahma Extra como cerveja oficial da festa. Quem escolher curtir o evento na Área Vip vai desfrutar também do serviço open bar, que inclui água, cerveja e refrigerante.

SERVIÇO:

O quê: O Grande Encontro 20 Anos

Local: Concha Acústica de Ilhéus – Ilhéus/BA

Quando: 13 de Abril de 2018 (Sexta-feira), às 21h

Atrações: Alceu Valença; Elba Ramalho; Geraldo Azevedo

Valores:

Pista meia R$ 40,00

Pista inteira R$ 80,00

Área Vip* R$ 130,00

Vendas: Ilhéus – Loja Ilhéus Eventos (Cine Santa Clara) / Karioka

Itabuna: Cadê Ingressos

ou pelo Site: Ilheús Eventos (www.ingressos.ilheuseventos.com.br/)

* Evento contará com serviço open bar apenas na Área Vip.

Obs.: Valores sujeitos a alteração e sem aviso prévio