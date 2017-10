Ilhéus recebe Curso de Árbitro e Técnico de Futebol

A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), em parceria com a Prefeitura Municipal, realizará o Curso de Capacitação para Árbitros e Técnicos de Futebol nos próximos dias 10 (sexta-feira) e 11 (sábado), na cidade de Ilhéus, Sul da Bahia. As inscrições podem ser feitas no Ginásio Municipal de Esportes Herval Soledade, localizado na Avenida Canavieiras, das 9 às 12 e das 14 às 17h30min.

Caso haja vaga disponível, a inscrição poderá ser efetuada no local do curso, no Instituto Municipal de Ensino Eusínio Lavigne, até às 17 horas de sexta-feira, dia 11. A taxa de inscrição para o Curso de Arbitragem será apenas a entrega de 01 kg de alimento não perecível. Ao final, os participantes terão direito a certificado.

Os cursos fazem parte do programa de Dimensão Social do Futebol da Sudesb, e têm o objetivo de reciclar e aperfeiçoar técnicos e árbitros do futebol, além de servir como incentivo para os iniciantes. As atividades começam a partir de 18 horas, com aula teórica sobre arbitragem no futebol, abordagem das normas de arbitragem e os padrões aplicados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pela Federação Internacional de Futebol (FIFA). O conteúdo será ministrado pelo professor e educador físico, Hidelbrando Patriarca.

No sábado, a partir das 8h30min, o professor e educador físico Rui Mendes vai ministrar o curso para técnico de futebol, quando serão abordados temas teóricos como “o perfil do técnico, etapas de formação do jogador, fundamentos técnicos e táticos, fase de treinamentos”, entre outros. À tarde, a partir das 13h30min, no Estádio Mário Pessoa, haverá aula prática, quando cada participante vai elaborar um plano de treino.

Os dois professores integram o quadro técnico da Sudesb. A realização do curso é uma iniciativa da Secretaria de Turismo e Esportes de Ilhéus, com o apoio da deputada estadual Ângela Sousa. Outras informações podem ser obtidas por meio dos telefones (73) 99111-5308 e (73) 98872-4223.

Fonte: Secom Ilhéus