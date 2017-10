Ilhéus realiza feira de adoção de animais e festival de tortas dia 8

O Instituto de Proteção Animal Planeta dos Bichos realiza neste domingo (8), mais uma edição da feira de adoção de animais de animais domésticos – cães adultos e filhotes, e gatos – saudáveis, vacinados, vermifugados e castrados que sofriam maus tratos ou abandonados.

Além desta ação também acontecem um festival de tortas e pequeno brechó. A renda da ação será destinada para quitar algumas dívidas pendentes com clínicas veterinárias do município que fazem atendimento a estes animais. O evento acontece das 10 às 15 horas, na sede da associação de moradores do bairro Hernani Sá, na zona sul de Ilhéus.

A presidente da organização não governamental, Maria da Conceição Barbosa, disse que será um evento diferente dos anteriores. “O público terá a oportunidade de adquirir tortas de sabores variados, sapatos e roupas em perfeitas condições de uso, além de ajudar a nossa entidade, quando rifaremos um colchão inflável”. O apoio é da Secretaria de Saúde de Ilhéus, através do Centro de Controle de Zoonoses.