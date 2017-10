Ilhéus-Itabuna: Governador assina dia 9 a ordem de serviço para duplicação da rodovia Jorge Amado

Fala do governador demonstra que ainda não está definida a origem do recurso para custeio da obra, se será Federal ou do Estado.

Na próxima segunda-feira (9), às 9h, o Governador do Estado da Bahia, Rui Costa, assinará a ordem de serviço para o início das obras de duplicação da BR- 415, que liga os municípios de Ilhéus e Itabuna (Rodovia Jorge Amado). O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Mauricio Quintella, também estará presente no ato, que acontecerá em Itabuna, ao final da Avenida Juracy Magalhães, na saída para Ilhéus.

O governador convidou a população para presenciar a assinatura da ordem de serviço para duplicação, que nas suas palavras, “vai ser feita, seja com recursos do governo federal ou do Estado. (…) Essa duplicação será feita, com ou sem apoio do governo federal”.

* Com informações da Secom da Bahia

Comentários da redação Folha da Praia Online – Não está ainda definida a origem do recurso para a duplicação da rodovia? A previsão da despesa no orçamento do ente público que custeará, ainda não foi feita? O que ficou claro é que AINDA não está definido de onde será extraído o recurso público para realizar a obra. Quiçá a obra!