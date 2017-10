Ilhéus: 700 pessoas são esperadas em etapa do campeonato baiano de futevôlei

Jogadas espetaculares e muita animação. As areias da praia da Avenida Soares Lopes, em Ilhéus, vão ferver com mais uma etapa do Campeonato Baiano de Futevôlei, nos dias 11 e 12 de novembro. São aguardados os atletas de Futevôlei iniciantes, profissionais e mulheres, sendo ao todo, 56 duplas que prometem atrair pelo menos 700 pessoas na quinta etapa do ano. Segundo informações da secretaria de Turismo (Setur), será montada uma arena esportiva com duas quadras e toda a estrutura de arquibancada para o público.

A programação começa no sábado (11), às 8 horas. Já no domingo (12), as disputas iniciam às 9h com as categorias Master e profissional, indo até às 16 horas. Num total de 112 atletas competidores entre o Masculino A, com 16 duplas; Masculino B com 24 duplas; Feminino com 08 duplas; Masculino Master com 08 duplas.

Ranking baiano – De acordo com o presidente da FAFEB, Yan Macedo, a etapa de Ilhéus será consagrada como uma das mais importantes do ano. “Mais do que uma competição, o evento será um grande espetáculo, tanto na parte dos jogos realizados quanto nos bastidores, além do que, com estes resultados, será formado o ranking baiano de classificação das duplas que representarão o Estado nas etapas nacionais”, assegurou.

Ainda de acordo com Macedo, este ano já foram realizadas outras etapas que garantiram as classificações. “Já realizamos uma etapa na cidade de Madre de Deus, duas em Salvador, no Clube Baiano de Tênis e Esporte Clube Vitória e outra em Feira de Santana.

Já o vice presidente da Federação, Tadeu de Carvalho Lins, disse que há anos a Federação tentava realizar uma etapa em Ilhéus, mas que felizmente o dia chegou. “Ilhéus é linda por suas belezas e por sua história. Estamos ansiosos em disputar este circuito que reúne além de tudo isso, hospitalidade e gastronomia incomparáveis”, frisou.

Espaços que ressurgem – O diretor de Esportes da Prefeitura de Ilhéus, Danilo Rabat, enfatiza que a prática desportiva tem crescido cada vez mais no município, levando em conta as transformações de espaços como lixões em quadras esportivas. “Um dos espaços que revitalizamos, por exemplo, foi na zona sul da cidade, próximo ao Ceplus. Trata-se de um Centro de Treinamento de Vôlei que já existia, mas obstruído pelo lixo. Feita a limpeza, o espaço ressurgiu”, pontuou.

São esperados em Ilhéus alguns nomes do futevôlei brasileiro, a exemplo do atleta de Morro de São Paulo, Charles Sena dos Santos (Neguinho), primeiro lugar do ranking baiano. Também o Mateus Caniggia, 10 vezes campeão baiano. Outra estrela esperada é Marcelo Ramiro (Marcelinho), brasiliense, cinco vezes campeão mundial. O Campeonato Baiano de Futevôlei é realizado pela FAFEB, com o apoio da prefeitura de Ilhéus. A sexta e última etapa do campeonato acontecerá em Morro de São Paulo, no mês de dezembro.