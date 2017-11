II Etapa do Baiano de Canoagem será sediado em Itacaré neste domingo (26)

Acontece neste próximo domingo, dia 26 de novembro a II Etapa do Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade 2017. A competição terá início às 8 horas da manhã, na Rua do Forte, às margens do Rio de Contas e deverá contar com a participação de aproximadamente 150 atletas de várias cidades do estado da Bahia.

Além de consolidar Itacaré como referência na prática da canoagem e divulgar o potencial turístico da cidade, o evento tem como objetivo mostrar os talentos dos atletas locais, revelar novos talentos e garantir a oportunidade do intercâmbio com canoístas de várias cidades baianas e até de outros estados. A realização é da Associação de Canoagem de Itacaré, com o apoio da Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Cultura, Sudeb, Governo da Bahia, Projeto Remando no Rio de Contas e Restaurante Senzala.

Considerado como um celeiro de grandes atletas, Itacaré vem sendo destaque a nível internacional com os canoístas locais conquistando importantes medalhas em campeonatos estaduais, nacionais e mundiais. A proposta é que novos atletas possam surgir com a implantação do Centro de Treinamento de Canoagem que está sendo construído no bairro da Passagem, numa parceria entre o Governo do Estado da Bahia e a Prefeitura de Itacaré.

As obras vão receber um investimento de R$ 952 mil e serão realizadas pela Superintendência dos Desportos do Estado (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). Como parte da parceria, a Prefeitura de Itacaré doou o terreno e realizará as melhorias na infraestrutura do local. (ASCOM-Associação Comercial)