IFBA de Ilhéus será ampliado para sediar cursos superiores

O Instituto Federal da Bahia (IFBA) em Ilhéus – localizado à margem da rodovia Jorge Amado, próximo ao bairro do Salobrinho – vai ser ampliado, para permitir o aumento no número de vagas dos cursos técnicos já existentes e a inclusão de pelo menos dois cursos superiores: Arquitetura e Engenharia Ambiental. Esse foi um dos objetivos do encontro mantido hoje (20) pela manhã, entre o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre e dirigentes da instituição de ensino.

Pela legislação, o IFBA possui uma área de 50 mil metros quadrados. Atualmente, 36 mil metros quadrados já são ocupados. Nos 14 mil restantes, apesar de pertencer a instituição, será necessária a interlocução do governo municipal para a reintegração de posse já que, no local, existem duas casas habitadas e uma estrada que dá acesso à comunidade de Vila Cachoeira. O município se comprometeu a viabilizar uma nova estrada, dialogar com os responsáveis pelos imóveis irregulares e implantar uma usina de tratamento na região, beneficiando moradores e a própria instituição.

“O IFBA já está consolidado na região desde 2009”, afirma o pró-reitor de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura do Instituto Federal da Bahia (IFBA), Anilson Roberto Cerqueira Gomes. “A instituição de ensino vem crescendo com o conceito de ser Campus, então as edificações vão crescendo na medida em que a unidade se expande”, explica. A reocupação dos 14 mil metros quadrados de área representa, de acordo com o pró-reitor, a possibilidade de novas expansões, tendo uma área plena para isso.

“Este acordo permitirá fazer um novo arruamento para a comunidade ampliando a nossa área imobiliária de tal modo que traga novos equipamentos, novos prédios e novos cursos para o IFBA de Ilhéus”, assegurou Anilson Gomes. Ele lembrou que o debate desta ampliação já vinha ocorrendo em Salvador, através do diálogo estabelecido entre o reitor Renato Anunciação Filho, o prefeito de Ilhéus e a deputada estadual Ângela Sousa.

“São medidas que vão melhorar e ampliar o ensino no município”, afirma Mário Alexandre. “O instituto é federal mas terá o irrestrito apoio do município”, completa. O prefeito de Ilhéus lembra que a instituição já abriga mais de mil pessoas entre estudantes e funcionários, oferecendo um ensino gratuito e de qualidade. “Além de ampliar o número de vagas profissionalizantes para os jovens vamos criar novas oportunidades”, assegura o prefeito de Ilhéus.

Hoje pela manhã Mário Alexandre percorreu as instalações do IFBA. Além do pró-reitor de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura do Instituto Federal da Bahia (IFBA), Anilson Roberto Cerqueira Gomes, ele se encontrou com Tiago Barbosa, diretor do IFBA Ilhéus, servidores e estudantes. A visita também contou com a presença do secretário municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), engenheiro Hermano Fahning. Na oportunidade todos lembraram da missão do IFBA: trazer cursos, extensão e pesquisa que promovam o desenvolvimento local e de todo o sul da Bahia.