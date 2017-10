Human Network do Brasil parabeniza pelo sucesso do 6º Passeio Ciclístico do Rotary de Ilhéus Jorge Amado

Patrocinadora prata do 6º Passeio Ciclístico do Rotary Club de Ilhéus Jorge Amado, evento já consagrado no calendário de Ilhéus no outubro rosa, a Human Network do Brasil parabeniza aos rotarianos e agradece à todos que apoiaram a iniciativa filantrópica.

Realizado neste último domingo (22), o Passeio Ciclístico do Rotary Club de Ilhéus Jorge Amado, realizou mais uma edição de sucesso em Ilhéus, desta vez com a presidência da rotariana Elisabeth Custódio, que contou com o importante apoio dos companheiros de club, também do Rotary de Ilhéus, diversas instituições e empresas patrocinadoras.

“Para nós da Human Network do Brasil é uma honra apoiar um evento do porte do Passeio Ciclístico. Além de ser uma ação rotária que visa a conscientização para a saúde, tem como objetivo arrecadar recursos para converter em ajudas humanitárias, que neste ano serão destinadas para a Escola São João Bosco, no banco da Vitória, e que atende uma média de 100 crianças carentes, além da Casa de Apoio Dom Eduardo, com assistência à pacientes oncológicos”, declarou a Presidente da HNB, Maria Rosa Oliveira.

A família Human Network do Brasil ajudou na realização do evento e marcou presença em massa, com o fundador Michael Eckes e a presidente Maria Rosa Oliveira, os conselheiros Thadeu Gonçalves, Goca Moreno e Dida Moreno, além dos amigos Raony Penteado, Cata Rumbo e Joaquim Penteado.

Para a presidente da Associação que administra a Escola São João Bosco (AIAM – Associação Ilheense de Assistência a Menores), Jussara Antunes, “ficamos muito felizes e gratos por podermos encontrar na nossa sociedade instituições como o Rotary Jorge Amado, que enxerga a necessidade que as entidades sociais possuem para manter as suas ações e oferecer condições dignas às pessoas que precisam. Nosso sentimento é de grande gratidão. Que venham mais ações como essa”, destacou.

Fonte: Ascom HNB