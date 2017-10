Hotel Vila Galé será construído em Una

O vice-governador da Bahia, João Leão, esteve ontem almoçando com uma comitiva de empresários do Grupo HOTÉIS VILA GALÉ e alguns políticos de Una, capitaneados pelo Deputado Estadual Eduardo Salles, no hotel Transamérica Ilha de Comandatuba.

Eles vieram especialmente para verificar a área da praia em Lençóis de Una, onde será construído o mais novo e maior equipamento hoteleiro da Rede Vila Galé na Bahia, beneficiando o nosso turismo, a economia e ampliando o mercado de trabalho. Breve daremos mais detalhes sobre essa notícia maravilhosa que só vem beneficiar a todos em nossa região.

Vieram de helicóptero particular e desceram no aeroporto de Comandatuba, retornando logo após a visita e o almoço no hotel.

“Nossa missão é trazer investimento e promover o desenvolvimento para nossa Bahia”, declarou João Leão.

OBJETIVO

Eles estiveram em Una, com investidores portugueses do setor hoteleiro, com o objetivo de mostrar a eles as potencialidades do município, já que pretendem investir na construção de novos hotéis resorts que vão gerar milhares de empregos diretos e indiretos para a população de Una, Canavieiras e Ilhéus, garantindo um futuro melhor através da busca de empreendimentos que possam melhorar a vida de chefes de família que estão desempregados neste momento de crise e de jovens que querem se inserir no mercado de trabalho. Estavam presentes também Charles Giudici, diretor do hotel Transamérica Comandatuba, o prefeito de UNA, Tiago Birschner e o futuro prefeito de Canavieiras Edmar Luz.

A sua Folha da Praia acompanhou e faz o registro como único veículo de imprensa presente no encontro de ontem, dia 22/10, domingo.

Fonte: Redação Revista Folha da Praia