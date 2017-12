Hospital Regional Costa do Cacau é aberto com Mutirão de cirurgias

O recém-inaugurado Hospital Regional Costa do Cacau (HRCC), entrou em operação neste domingo (17), com o mutirão de cirurgias, promovido pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Na semana passada, pacientes de Ilhéus e mais oito municípios agendaram atendimentos durante o Mutirão de Cirurgias, no período de 12 a 14. Na nova unidade, serão realizadas pelo menos 600 cirurgias eletivas do mutirão que, de acordo com o órgão, já ultrapassou a meta estabelecida para um ano de atividade, que era de 13 mil procedimentos em toda a Bahia.

De acordo com a direção do novo hospital, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), poderão contar com uma equipe formada por mais de 500 colaboradores que fará o atendimento com base nas demandas espontâneas e referenciadas. Estes pacientes também serão oriundos da Central de Regulação de Urgências do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Regional Ilhéus-Valença, e também da Central de Regulação de Leitos Macrorregional, que usufruirão do mais moderno equipamento hospitalar implantado no sul da Bahia e um dos mais modernos do país.

Luiz Viana Filho – Segundo a Sesab, os profissionais do atendimento de urgência e emergência, atuam até hoje (17), na unidade. A partir desta segunda-feira (18), todos os pacientes de atendimento de urgência e emergência, oriundos das UTIs e dos centros cirúrgicos, deverão ser encaminhados ao Costa do Cacau. A partir deste dia, o Regional Luiz Viana Filho, passa a atender exclusivamente a Pediatria. No dia da inauguração do HRCC, o governador Rui Costa informou que “o Regional continuará funcionando até a data em que se iniciarão as reformas que vai transformá-lo em uma unidade Materno-Infantil. E estimamos um prazo de oito meses para a entrega da unidade que terá a gestão do município”, assegurou.

O Costa do Cacau – Localizada na rodovia Ilhéus-Itabuna, no bairro Banco da Vitória, em uma área construída de 17,5 mil metros quadrados, a unidade hospitalar possui 225 leitos, sendo 30 de Terapia Intensiva (UTI), além dos atendimentos de urgência e emergência 24 horas. O Governo do Estado investiu R$ 140 milhões na unidade que vai beneficiar 1,7 milhão de pessoas dos mais de 70 municípios da região sul da Bahia. No novo hospital, serão prestados serviços de média e alta complexidade ambulatorial, de diagnose e terapêutica e internação hospitalar, envolvendo as especialidades clínica (geral, cardiologia, saúde mental e neurologia) e cirúrgica (geral, ortopedia, neurocirurgia e cardiovascular).