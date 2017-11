Hospital Costa do Cacau será inaugurado dia 1º de dezembro

Um dos maiores hospitais do interior da Bahia já tem data para ser inaugurado. Por meio das redes sociais, o governador Rui Costa informou que dia 1º de dezembro vai descer em Ilhéus para inaugurar o Hospital Costa do Cacau.

O novo hospital terá atendimento ortopedia e cardiologia, além de 30 leitos de UTI já na primeira etapa. Oito salas para cirurgias simultâneas e 180 leitos para internação são alguns dos destaques do novo empreendimento. O Hospital Costa do Cacau também contará com um reforço no serviço de oncologia oferecido pela rede hospitalar de Ilhéus. Para uma futura etapa de ampliação estão previstos mais 120 leitos.

Durante aproximadamente dois anos, a obra empregou 200 trabalhadores e foram investidos mais de R$ 100 milhões. “Pela primeira vez o serviço de cardiologia do Estado será implantado em uma cidade do interior, com cirurgia cardíaca para atender a toda a região sul”, salientou o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas em uma de suas passagens por Ilhéus.

Fonte: Blog Agravo