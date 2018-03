HNB capacitou 18 alunas em Design em Sobrancelha com Henna

Durante um período de 5 dias, de 5 a 9 de março, 18 alunas adquiriram conhecimentos em Design em Sobrancelhas com Henna por meio de curso promovido pelo Centro Profissionalizante Human Network do Brasil (HNB), em Ilhéus.

​

Sob a orientação da instrutora Helenilda Honoratto, conhecimentos como visagismo, tipos de face e sobrancelhas, pintura com henna, uso de equipamentos e conhecimentos de design foram ensinados às alunas, que agora já podem, com a certificação da HNB, exercer uma prática profissional no mercado da beleza.

Para conhecer mais cursos que estão com inscrições abertas acesse: http://www.hnb.org.br/cursos.html



Com os cursos profissionalizantes realizados na Human Network do Brasil, você adquire conhecimentos para organizar o próprio negócio, gerar renda e mudar a vida de verdade!

Human Network do Brasil #transformarvidas #ConstruirUmaNovaHistória

Mais informações pelo telefone (73) 3231-3123.

Acesse www.facebook.com/HNdoBrasil | www.hnb.org.br | Siga-nos no Instagram: @humannetworkbrasil