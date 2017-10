“Herval Lemos, alunos e convidados” se apresentam nesta sexta-feira no Teatro Municipal de Ilhéus

“Herval Lemos, alunos e convidados” é o show que será apresentado nesta sexta-feira (27), a partir das 20 horas, no Teatro Municipal de Ilhéus (TMI), com a participação de crianças e adultos que este ano se dedicam a aulas de violão, e também a intervenções de artistas de renome do cenário musical do sul da Bahia. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro a preços populares.

Com mais de 20 anos de carreira como intérprete da MPB em casas noturnas e hotéis da região, em 2010 Herval começou o projeto musical com shows onde os alunos cantam e tocam violão. “Nosso trabalho começou de maneira discreta, com oficinas realizadas em escola da cidade, e agora se estendeu a conservatório de música, que evoluiu de maneira a revelar outros dons. Não me considero como descobrir talentos musicais. Basta estudar e se dedicar a fazer o que gosta”, afirmou.

Fonte: Secom Ilhéus