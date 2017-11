Governo da Bahia e Município de Ilhéus alinham processo de transição dos Hospitais

O prefeito Mário Alexandre esteve em reunião com o governador Rui Costa, o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas e a deputada estadual Ângela Sousa, na manhã desta quinta-feira, 23, com o objetivo de alinhar as providências para o início do processo de transição do Hospital Luiz Viana Filho para o Hospital Costa do Cacau, que será inaugurado no dia 15 de dezembro.

Também estiveram presentes no encontro, a secretária de Saúde, Elizângela Oliveira, e o secretário de Infraestrutura, Hermano Fahning para tratar da fase de pós-transição, quando o Regional vai continuar funcionando com atendimento a pediatria, até que sejam iniciadas as obras estruturantes que o transformarão no Hospital Municipal Materno-Infantil com UTI Neonatal.

Outro ponto destacado na audiência com o governador foi a ajuda que o Governo da Bahia dará na recuperação das estruturas físicas dos Postos de Saúde. Além do governo, o deputado federal Bebeto Galvão disponibilizou emendas parlamentares para esta finalidade. Nas discussões, o prefeito assumiu o compromisso de dialogar com clínicas que já prestam serviço ao município para ampliar o horário de atendimento à população, inclusive à noite.

Nesta próxima terça-feira, dia 28, às 9 horas, o prefeito levará os vereadores de Ilhéus para conhecer detalhes da estrutura do novo Hospital Costa do Cacau. “Quero que eles conheçam as instalações e vejam in loco a importância desta obra estruturante para a saúde pública de Ilhéus e região. Em outro momento estenderei o convite aos secretários municipais de Saúde dos municípios que também serão atendidos pelo novo hospital”, finalizou.