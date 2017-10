Governador da Bahia se reúne com embaixadores europeus

O governador do Estado da Bahia, Rui Costa, se reúne com embaixadores europeus na tarde desta quinta-feira (19), em Salvador. Com a participação do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaques Wagner, o encontro tem o objetivo de estreitar os laços entre a Bahia e a Europa e apresentar as oportunidades de parceria, principalmente nos setores de energias renováveis, petroquímica, tecnologia e inovação, papel e celulose, turismo, entre outras áreas.

A comitiva é formada pelo embaixador da União Europeia no Brasil, João Cravinho, e embaixadores da Áustria, Bulgária, Croácia, Eslovênia, Estônia, Finlândia, França e Luxemburgo, além de representantes da Dinamarca, Espanha, Itália, Irlanda, Lituânia, Países Baixos, Portugal e Reino Unido.

Após o encontro com o governador, o grupo segue para um workshop sobre cooperação científica e acadêmica na Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Fonte: Secom Bahia