Gilmar Mendes e Barroso trocam acusações durante julgamento no STF

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal considerou válida uma emenda à Constituição Estadual do Ceará que extinguiu o Tribunal de Contas do Estado. O relator Marco Aurélio Mello votou pela constitucionalidade da medida e foi seguido por sete ministros. Somente Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes votaram contra a extinção do órgão.

Ao se justificar, Gilmar Mendes criticou o fato de o governo do Estado do Rio de Janeiro usar precatórios para pagar despesas. Precatórios são dívidas de estados com pessoas ou empresas. O ministro Luís Roberto Barroso, que é fluminense, não gostou da crítica e provocou Gilmar, que é mato-grossense, e isso deu início a um bate-boca.

Para Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes toma atitudes movido pelo ódio.

Gilmar Mendes insistiu na questão do ex-ministro José Dirceu.

Barroso afirmou que conceder liberdade a Dirceu foi uma decisão coletiva.

Gilmar respondeu.

Minutos depois, a sessão plenária do Supremo foi encerrada.

Também nessa quinta-feira, a Corte suspendeu o julgamento sobre a doação de sangue por homens gays. O placar está em 4 votos a 1, para reduzir as restrições. Atualmente, esse público só pode doar sangue 12 meses depois da última relação sexual.

O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes e não tem data para voltar ao plenário.

Fonte: Agência Brasil