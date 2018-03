GACC Sul Bahia promoveu palestra para voluntariado

Evento aconteceu no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Itabuna

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Sul Bahia promoveu na última quinta-feira, 8 de março, uma palestra gratuita para voluntariado, com a presença do Gerente Geral da Casa Ronald, do Rio de Janeiro, Sérgio Carvalho.

Com o tema: Voluntariado GACC Sul Bahia – Ampliando horizontes e fortalecendo laços, Sérgio destacou a importância do compromisso com a causa e a participação efetiva dos voluntários. Também pontuou a necessidade da humanização, focando na criação de laços duradouros entre voluntários e assistidos.

O encontro contou com a participação de voluntários antigos, novos voluntários e também os simpatizantes da causa que tem a intenção de contribuir presencialmente, apoiando as crianças e adolescentes em tratamento. Parceiros da mídia, comércio e grupos de serviços também prestigiaram a palestra que aconteceu no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Itabuna – ACEI.

Para se tornar um voluntário do GACC Sul Bahia é preciso ter vontade e amor pela causa, e para isto, basta entrar em contato com o setor de voluntariado através do telefone: (73) 3215-9986 ou do e-mail: voluntários@gaccsulbahia.org.br para obter outras informações de cadastramento.

E, se você deseja contribuir financeiramente com o GACC Sul Bahia basta clicar no link: https://goo.gl/7V5BjE preencher o cadastro e aguardar um contato da equipe da Central de Doações, ou ainda, pode através deste acesso: https://goo.gl/pXrzv3 escolher o valor e fazer a contribuição com o cartão de crédito.