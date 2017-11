Futevôlei atrai bom público e dupla de Ilhéus conquista Série B

Os atletas de Ilhéus Lucas e Rondy foram os campeões na categoria B da sexta etapa do Campeonato Baiano de Futevôlei, realizada no último final de semana, na areia da praia da Avenida Soares Lopes, centro da cidade. O evento contou com a presença de vários nomes do futevôlei brasileiro, a exemplo de atletas que integram o ranking estadual e outros campeões baianos e mundiais da categoria.

Ainda no segundo lugar na mesma categoria ficaram os atletas Demi e Tiago; 3º, Reca e Sopha; 4º, Matheus e Luiz Felipe; 5º, Léo e Brenner; 6º, Paulo Víctor e Talles; 7º, Bambar e William; 8º, Vitinho e Iuri; 9º, Dan e Leandro; 10º, Lucas e Rominho.

Por sua vez, na categoria feminino, a classificação foi a seguinte: 1º lugar, Many e Vanessa; 2º, Liz e Luiza; 3º Laura e Thamara; 4º Paulinha e Geane e a quinta foi a dupla Edi & Clara. E, na categoria máster, foram: Washington e Gurubi; Mario e Cezinha; Tadeu e Marcelus; Rominho e Jarbas; Mochila e Piloto; João e Adauton e o sétimo foram Guaiamum e Cabeça

Três eventos esportivos distintos sediados em Ilhéus movimentaram a cidade no último final de semana. Além da sexta etapa do Campeonato Baiano de Futevôlei (com cerca de 700 visitantes, entre desportistas, árbitros e comissões técnicas), a cidade sediou a segunda rodada do Circuito Sesc de Corrida e Caminhada (que contou com a presença de 700 inscritos) e a final do Circuito Baiano de Pesca Esportiva (com mais de 300 competidores que vieram com suas embarcações).

O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre Sousa, ao analisar a realização destes eventos, elogiou as parcerias que a atual gestão municipal tem firmado com diversas instituições da região e da Bahia visando incrementar o turismo local através do esporte. “As atividades esportivas geraram emprego e renda para o município”, destacou.

Fonte: Secom