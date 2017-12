Festival Gastronômico em Itabuna com receitas à base do cacau foi realizada por estudantes

Receitas deliciosas que têm como base o cacau foram apresentadas, na noite desta quinta-feira (7), pelos estudantes do curso técnico em Nutrição e Dietética do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Biotecnologia e Saúde, em Itabuna, durante o VIII Festival Gastronômico, que teve como tema ‘Cacau: Cultura e tradição com aromas e sabores’. Os futuros técnicos colocaram em prática o que aprenderam em sala de aula e mais do que isso, revelaram como a gastronomia está diretamente ligada à história e a cultura do Território de Identidade Litoral Sul.

O festival revelou um conjunto de hábitos, tradições, crenças, bem como características comuns envolvidas na culinária de cidades como Itabuna, Ilhéus, Camacan, Arataca, Una, Uruçuca, Barro Preto e Gandu. Além disso, mostrou os benefícios do cacau para a saúde. Divididos em turmas, os estudantes apresentaram as seguintes delícias: ‘Bisteca de porco ao molho pesto de cacau’, ‘Tarantelli de chocolate’, ‘Filé do molho choco vinho’, ‘Caponata de cacau com berinjela’, ‘Magret de canard ao molho de chocolate’, ‘Salmão ao molho de cacau’, ‘Moqueca de cacau com palmito’, ‘Medalhão Sensação’ e ‘Filé mignon ao molho de cacau’.

A atividade mobilizou diretamente quase 300 estudantes, além dos professores, gestores e funcionários, marcando a culminância das atividades desenvolvidas em sala de aula, de forma multidisciplinar, envolvendo desde a elaboração do projeto, às pesquisas até o desenvolvimento das receitas. Além de apresentar a proposta do curso de Nutrição e Dietética, o objetivo também foi mostrar como esta Educação Empreendedora pode contribuir para a formação dos futuros técnicos, tanto para a inserção cidadã no mundo do trabalho formal quanto para o empreendedorismo.

Para a estudante Milena Amorim, 19, que está no 4° ano do curso, o festival gastronômico marca a despedida do curso, mas o início de um clico cheio de perspectivas. “A Educação Profissional e Tecnológica se resume em gratidão, me tornou mais cidadã. Este curso me proporcionou sair como técnica, em um curso oferecido pelo Estado e de qualidade. Eu já estou estagiando e já recebi proposta de emprego, já fui chamada para trabalhar. Eu estou muito feliz e tudo se resume em gratidão. Estou saindo daqui uma outra pessoa, com outro olhar de cidadã para o dia a dia e rica de conhecimento”, comemora.

A diretora do CEEP, Josonita Marinho, falou sobre a beleza do festival, mas, para ela, a grande recompensa é ver como a Educação Profissional e Tecnológica faz a diferença na vida de pessoas como a Milena Amorim. “É uma emoção muito grande, porque a gente vive isso o tempo inteiro. Ver a grandiosidade do aprendizado, saber que esta formação dos nossos estudantes é profissional, mas também humana e cidadã, é um motivo de muito orgulho para todos nós gestores, professores e funcionários do CEEP, e para as famílias deles também”, afirmou.