Festival Gastronômico do Caranguejo começa amanhã (11) e vai até o dia 15

Jau, Pablo e Patchanka serão algumas das atrações musicais do Festival do Caranguejo de Canavieiras deste ano. O evento vai de 11 a 15 de outubro nos circuitos Orla e Sítio Histórico do município sul-baiano.

Com gastronomia e música, o festival terá concurso Miss Caranguejo e Master Chef, bares e restaurantes credenciados. O evento vai premiar desde os melhores pratos a melhor estória de pescador. Uma festa dedicada ao crustáceo mais popular da orla baiana.

O evento reunirá gastronomia e música, passando por tópicos como degustação de pratos típicos, feira gastronômica e de artesanato, aulas shows com chefs, workshops, palestras e concursos temáticos. Nestes dias, além das festividades com barracas e ofertas de pratos como bolinho de poã, poã a milanesa, poã recheada, casquinha de caranguejo, moqueca e caranguejo ao molho, ainda haverá espaço para debate científico e capacitação para a comunidade envolvida no pescado, manuseio e comercialização do produto, além da conscientização para a preservação da espécie.

Uma programação musical com artistas de renome nacional também acontecerá nestes dias.

Canavieiras está situada no sul da Bahia e é considerada Capital Nacional do Caranguejo. Está a cerca de 140 quilômetros de Itabuna e a 580 quilômetros de Salvador via BR-101. O acesso é feito pela BA-001.

Fonte: Divulgação