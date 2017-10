Festival do Caranguejo movimenta Canavieiras de 11 a 15 de outubro

O Festival do Caranguejo de Canavieiras, acontecerá entre os dias 11 e 15 de outubro, reunindo gastronomia e música, degustação de pratos típicos, feira gastronômica e de artesanato, aulas-show com chefs, workshops, palestras e concursos temáticos. Entre os pratos, bolinho de puã, puã a milanesa e recheada, casquinha de caranguejo, moquecas.

Ainda haverá espaço para debate cientifico e capacitação para todos os envolvidos no pescado, manuseio e comercialização do produto, com conscientização para a preservação da espécie. Uma programação musical com artistas de renome nacional completa a festa.

O evento ocorrerá em duas áreas de Canavieiras. Na praia, o “caranguejódromo”, barracas, palcos e competições. No centro histórico, concursos de Miss Caranguejo e Master Chefs. Nessa área estarão as barracas, bares e restaurantes credenciados.

Serão sorteados pratos típicos e brindes nas barracas, e haverá premiação para as catadeiras mais antigas e para o pescador de caranguejo com a melhor “história de pescador”. O Festival terá a participação de todo o trade local, barracas de praias, baianas de acarajés e de abarás.

Caranguejos

Canavieiras tem um dos maiores habitats do caranguejo-uçá (Ucides cordatus), que vive exclusivamente em áreas de manguezal, um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho, provendo uma farta oferta de alimento.

O mangue é de extrema importância para a vida de várias espécies marinhas e as que habitam a área de transição. A cidade se destaca como uma das mais relevantes na culinária de peixes e mariscos no litoral da Bahia, com variada oferta de cardápios nos bares e restaurantes.

Com caranguejo são feitos catados, moquecas, mariscadas, Paella, caranguejo cozido, puãs empanadas, saladas, tapiocas, pizzas, lasanhas e casquinhos, além do famoso prato cabeça de robalo, de origem e exclusivo da culinária Canavieirense.