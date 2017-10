Fenopo 2017 começa nesta 5ª feira e marca os 15 anos da Faculdade de Ilhéus

A Faculdade de Ilhéus realiza, a partir desta quinta-feira, dia 26 de outubro, a XII Feira de Negócios e Oportunidades (Fenopo 2017) com a participação de estudantes e professores de todos os cursos oferecidos na instituição, e abordagem da temática “Desenvolvimento Socioambiental – Empreender para Crescer”. O evento segue até o próximo sábado e marca o transcurso dos 15 anos de história da Faculdade.

Os estandes abrem para visitação às 17 horas. Em seguida, haverá apresentação musical com a Banda Via de Acesso e também do Grupo de Dança Inter Art dos alunos Ana Paula e Ramom. A palestra de abertura, às 18h50min, no auditório da Faculdade, sobre o tema “Em plena crise, quase 2 milhões de empresas foram abertas no último ano – Empreendedorismo por necessidade ou pela oportunidade?”, será conduzida pelo professor José Mario de Paula Ribeiro Júnior. Logo após, o especialista Roberto Lima Figueiredo faz palestra sobre “Herança Digital.”

A Fenopo tem como objetivo fomentar o empreendedorismo entre os discentes da Faculdade de Ilhéus e a comunidade. Além das exposições, o evento – que tem entrada gratuita – proporciona uma série de minicursos sobre temas diversos.

A programação segue na sexta-feira, dia 27, a partir das 16 horas, quando será realizada uma mesa redonda sobre Trauma Facial, com a participação do enfermeiro Mário Alves Amorim Filho, do nutricionista Fábio Andrade dos Santos, do odontólogo Benevides França e do psicólogo Wallace Habib.

A partir das 18h30min haverá apresentação de Robson Carvalho (Voz e Violão), seguida das palestras sobre o tema “Empreendendo na Área da Saúde”, com o Dr. Álvaro Albano, e sobre “Pós-Modernidade e Complexidade: Caminhos para o Enfrentamento da Crise Ambiental”, com a professora Aline Setenta. Ao final, mais uma atração musical se apresentará no palco da praça de alimentação, a Banda Pagofunk.

Sábado – Na manhã do dia 28, às 9 horas, a juíza federal Clara da Mota Pimenta Alves apresenta o painel “ Direito e Desenvolvimento: Intervenção Judicial e Redução de Desigualdades. Logo após, o Dr. Gamil Föppel el Hireche será o painelista do tema “Existe um Direito Penal (pós) moderno?”.

Paralelamente, haverá diversos minicursos, cujos temas estão disponíveis no site www.faculdadedeilheus.com.br. A Fenopo 2017 tem a coordenação dos professores Renato Rodrigues Sofia e Flávio José de Melo e está aberta a estudantes das demais instituições de ensino superior da região. O encerramento está previsto para as 17 horas, com a apresentação da Academia de Dança Dinâmica e Movimento.