Faculdade Madre Thaís surpreende atletas do Desafio Sapê-Olivença com a Fisioterapia Desportiva

Os participantes do Desafio Sapê-Olivença foram surpreendidos com a Fisioterapia Desportiva oferecida pela Faculdade Madre Thaís, neste domingo (17), em Ilhéus. Os 200 inscritos no evento, realizado pela 2R Sports, deram provas de superação e resistência. Afinal, participar de uma corrida intensa e ainda contar com alguns trechos de chuva, dores nas articulações e musculares, não é uma tarefa simples.

Mas para aliviar o dolorido e relaxar o corpo, nada como os benefícios da Fisioterapia Desportiva, por meio do atendimento oferecido na chegada da prova, na praia do Cai N’água, em Olivença. A coordenação do Curso de Fisioterapia da Faculdade Madre Thaís destinou o Fisioterapeuta Felipe Lemos Silva, profissional especializado em Fisioterapia Traumato e Esportiva, para atuar e supervisionar os alunos do 6º semestre do curso, durante os atendimentos.

Para o organizador Ramar Melquiades, da 2R Sports, “a presença da Faculdade Madre Thaís agregou valor ao evento, além do atendimento ser muito importante para os atletas, o que surpreendeu a muitos, eles não estavam esperando”.

“Terminar uma corrida com um percurso de 8 quilômetros e ter um carinho desse, a gente se sente bem cuidado, você vai para casa sem dor. Participo deste evento há 3 anos, e esta é a primeira vez que recebo o atendimento com a Fisioterapia Desportiva, muito bom”, afirmou a participante Luiza Soalheiro.

“Aplicamos as melhores e mais adequadas técnicas, como a terapia manual com massoterapia, agulhamento a seco e manipulação cervical e torácica. No agulhamento a seco, a agulha é aplicada no local da dor, gerando uma analgesia, o que alivia o sintoma da dor, como um analgésico mesmo”, destacou o estudante Ritones Brito. Para Leandro Pereira, “é uma experiência que enriquece o nosso conhecimento”.

Durante o tratamento com o agulhamento a seco, a atendida Marcela Soalheiro afirmou que não sentiu a agulha doer e que gostou bastante da técnica. Sobre a competição, Marcela destacou que foi muito boa e que o momento mais difícil foi a largada. “Enfrentei muita chuva no início, foi a parte de maior desafio, mas agora está tranquilo”, disse a competidora, após durante 10 minutos de sessão de fisioterapia.

Saiba Mais Sobre o Desafio Sapê-Olivença – Há 7 anos, por iniciativa da família Machado, o Desafio Sapê-Olivença reúne familiares, amigos e adeptos do esporte para encerrar o ano com corrida de confraternização e saúde. Em 2014 a 2R Sports se juntou à proposta agregando mais estrutura e organização. Pessoas de Ilhéus, Salvador, Jequié, Itabuna e região, participam das edições. Com largadas de 8 km, saindo da Sapetinga, e 20 km saindo da Praia do Cururupe, a chegada da prova acontece na praia do Cai N’água, em Olivença.

De acordo com o organizador Rogério Souza, da 2R Sports, a corrida de rua é uma modalidade que vem crescendo cada vez mais. O objetivo reside na promoção do desafio pessoal de cada atleta. “Apesar da competição, o atleta está aqui mais para medir seus esforços e desempenho pessoal”, destacou Souza, que resume a importância da iniciativa em qualidade de vida e a integração dos participantes. Nesta edição, os patrocinadores foram a Faculdade Madre Thaís, SSN Incorporações, Cabana Gabriela, Ráfia Camisetas, Prefeitura Municipal de Ilhéus através da Secretaria de Turismo, Viametro, São Miguel e a VO3 Chips como apoiador.