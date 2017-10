Executivo discute com o TJ-Bahia doação de terreno para transferir o Fórum; imóvel atual seria para secretarias do governo

A Prefeitura de Ilhéus e o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) discutem a transferência do atual Fórum da Comarca do Município para um novo imóvel. O prefeito Mário Alexandre Sousa recebeu a visita da presidente do TJ-BA, desembargadora Maria do Socorro Barreto, na terça-feira, 3, para discutir o assunto e juntos verificarem alternativas de terrenos que viabilizem a edificação do equipamento.

O prefeito Mário Alexandre Sousa se dispôs a trabalhar com a finalidade de o município doar uma área para a construção do novo empreendimento. “Um lugar onde a gente possa dar melhores condições de trabalho tantos aos servidores, como advogados, juízes, e aprimorar o atendimento ao nosso povo”, afirmou o prefeito.

Segundo disse, foram debatidas propostas em torno de alguns terrenos para que possa efetivar o processo de doação e viabilizar a construção do novo imóvel para abrigar o Fórum deIlhéus. “Na contrapartida, a gente pretende dispor do Fórum que já existe, em um ponto central da cidade, recuperá-lo e colocar esse equipamento para abrigar algumas secretarias, com o objetivo de atender melhor a nossa comunidade e diminuir os custos do município com locação de imóveis, o que também é da maior importância”, acrescentou.

* Com informações e foto da Secom Ilhéus

Notas da redação Folha da Praia: Qual a razão de transferir a comarca do Município de Ilhéus para novo imóvel? Quanto a aquisição do novo equipamento custará aos cofres públicos? O espaço está aberto para que o TJ-BA e Município de Ilhéus se manifestem: contato@folhadapraia.com