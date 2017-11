Etapa Bataclan do Circuito Cacau Running de Corrida terá a participação de mais de 850 atletas em Ilhéus

Mais de 850 atletas inscritos. 550, de outros lugares do País. Este é o Circuito Cacau Running, Etapa Bataclan, que acontece em Ilhéus, sábado (18). Considerada uma das mais importantes competições do gênero no Brasil, o circuito terá categorias de 5 e 10 quilômetros de corrida pelas ruas do Centro Histórico de Ilhéus. “A Etapa Bataclan fecha em grande estilo o Circuito Cacau Running de corridas de rua, com uma prova noturna e largada em local cheio de simbologias, onde a diversão está em primeiro lugar”, informa a comissão organizadora. A largada acontece às 19 horas, na avenida Dois de Julho, em frente ao Bataclan, uma das inspirações da obra literária de Jorge Amado e onde hoje funciona um restaurante.

A Comissão Organizadora informa que os kits contendo camiseta, squeeze, número e chip serão entregues nesta sexta-feira (17) das 14 às 19 e, no sábado (18), das 9 ao meio-dia. Os atletas deverão comparecer na avenida Dois de Julho, número 77, portando o comprovante de inscrição e identidade​. Em caso de terceiros se responsabilizarem pela retirada, os mesmos deverão apresentar e entregar uma procuração específica acompanhada de documento de identificação do participante.

Classificação – Contarão pontos para o Ranking do Circuito Cacau Running, os atletas que se classificarem até o décimo lugar da categoria Geral e até o décimo lugar das categorias por Faixa Etária, havendo uma pontuação para o masculino e o feminino nas distâncias de 5 km e 10 km. Esta é a terceira e decisiva etapa do circuito, que já contou com provas nas etapas Coronéis (março) e Chocolate (julho).

Para além da competição esportiva, o Circuito Cacau Running movimenta a economia da cidade. Centenas de atletas de outras cidades e, até, de outros estados, participam da competição. O evento tem o apoio da Prefeitura de Ilhéus, por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte (Setur).

De acordo com a programação, a premiação dos atletas vencedores acontecerá no domingo (19), no Salão Nobre do Palácio Paranaguá. Entre 8 e 11 horas da manhã, serão premiados aproximadamente 150 atletas, no Ranking Geral e Ranking por Faixa-etária.

Turismo Esportivo – Este é o segundo final de semana consecutivo que a cidade recebe importantes competições esportivas. No final de semana passado, Ilhéus sediou uma etapa do Campeonato Baiano de Futevôlei, o Circuito Sesc de Corrida e Caminhada e a etapa final do Circuito Baiano de Pesca Esportiva quarto Torneio Rei do Mangue “Pesque e Solte”.