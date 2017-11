Estádio Mário Pessoa vai ser requalificado

A Superintendência dos Desportos da Bahia (Sudesb) publicou no Diário Oficial do Estado, a licitação das obras que serão realizadas no Estádio Mário Pessoa, maior equipamento esportivo de Ilhéus. Além da reforma do gramado, o projeto inclui também vários outros serviços como requalificação de drenagem, poda, adubação e sistema de irrigação.

A mudança visa a atender às exigências da Federação Bahiana de Futebol (FBF), e tem como fundo uma emenda parlamentar indicada pelo deputado federal Davidson Magalhães, atendendo a um pedido do prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre. O valor das intervenções no Mário Pessoa é de aproximadamente R$ 300 mil, sendo R$ 256 mil destinados pelo Governo Federal e R$ 44 mil do Governo do Estado.

A deputada estadual Ângela Sousa, que recentemente esteve na sede da FBF para buscar investimentos e apoio da entidade ao futebol ilheense, comemorou a divulgação da licitação e parabenizou o deputado Davidson pela iniciativa de destinar a emenda para o município, bem como o empenho do prefeito Mário Alexandre em buscar alternativas de requalificar os espaços esportivos de Ilhéus.

