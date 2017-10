Espaço cultural da Casa de Cultura Jorge Amado é ampliado e está aberto para visitação

A loja de souvenir da Casa de Cultura Jorge Amado teve seu espaço cultural ampliado pela Secretaria de Cultura (Secult) e está aberto à visitação, de segunda-feira a sexta-feira, das 9 às 12 e das 14 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas. Na casa onde o escritor passou parte da infância, situada no centro da cidade, o visitante pode adquirir diversas imagens com réplicas do Bataclan, Gabriela, Jorge Amado, capela de Santana, cacau, dentre outros.

O coordenador da Casa de Cultura Jorge Amado, Paulo Rosário, disse que uma das propostas da atual gestão é oferecer aos turistas lembranças relacionadas ao espaço e ao escritor. “No período da alta estação e início da temporada de navios transatlânticos iremos implantar na casa de cultura um funcionamento diferenciado, mais personalizado e rico em informações”, explica Rosário.

Paulo Rosário destaca que haverá apresentações com artistas locais que vão representar personagens de Jorge Amado durante as visitas e interagir com os turistas. E os nossos guias (estagiários) são bilíngues, o que facilita e muito a comunicação com turistas estrangeiros”.

Acervo – Durante o passeio pela casa, os visitantes são guiados e conhecem aspectos da vida e obra do escritor. Hoje, a Casa de Cultura Jorge Amado mantém em exposição roupas, fotos, histórico dos pais e da infância, além de vídeos sobre o escritor, como o filme sobre os 50 anos do romance “Gabriela, Cravo e Canela”.

Neste final de semana foi concluída a restauração da estátua do escritor, implantada logo na entrada da Casa. A obra, de autoria do artista plástico Tatti Moreno, foi restaurada pelo artista ilheense Beto Shaolin. A peça se encontrava desgastada pelo tempo. Além da recuperação de partes da sua estrutura, a estátua ganhou uma nova pintura dourada. A peça é uma das mais fotografadas por quem visita a Casa de Jorge Amado, em Ilhéus.