Ensino do tênis faz tradição no Sul da Bahia com 20 anos da Academia Profit

Um dia de homenagem à um dos esportes mais completos e nobres do mundo. Assim foi a tarde do último sábado (30), na comemoração dos 20 anos da Academia Profit de Tênis, uma dedicação do professor Luis Rogério Menezes (Charinho) ao ensino da modalidade. Amigos, pais e alunos marcaram presença no evento em Itabuna com aulão, atividades e jogos de exibição na quadra coberta de saibro, da Rua Aziz Maron.

“É uma grande satisfação percorrer esses vinte anos e hoje contar com a assiduidade de 50 alunos regulares. Isso mostra que o tênis ano a ano tem se tornado uma tradição no Sul da Bahia. Sem dúvidas, o resultado de uma colheita semeada a cada dia, no trato com os alunos para a promoção do desenvolvimento de pessoas”, destacou o professor Charinho, que se mostrou grato e feliz com a presença de todos.

Aluno há dez anos do Club Master voltado para adultos na Academia Profit em Ilhéus, Sérgio Luz relata que iniciou no tênis em busca de um meio de diversão e qualidade de vida. “Eu era mesmo bem desajeitado no esporte, mas hoje sou outro na quadra. Com a metodologia, paciência, tranquilidade e conhecimento, o professor Charinho consegue fazer com que qualquer pessoa que nunca jogou tênis, consiga iniciar com interesse, motivação e já perceber os resultados. O profissionalismo e capacitação do professor foi fundamental para com que eu tivesse um bom desenvolvimento no esporte”, afirmou o aluno, que também desejou sucesso ao professor.

Mãe de Ana Júlia, de 12 anos, Ana Vitória Fontes, de Itabuna, explica que escolheu o tênis como esporte para a filha pensando no lado da sociabilidade e desenvolvimento físico. “Depois que ela começou a praticar o tênis, vi que não só o lado físico, mas a questão de trabalhar com a inteligência nas jogadas e estratégias para vencer os desafios, também são benefícios excelentes que fazem parte do próprio esporte. Minha filha é apaixonada pelo tênis e não falta uma aula”, garantiu.

Ana Júlia, do Club Júnior para crianças e adolescentes, confirmou. “Treino há 5 anos e é o esporte que mais gosto, porque encontro os meus colegas, converso com eles, além da recreação, do lazer e da disputa em quadra, que gosto muito, principalmente quando tem os eventos em Ilhéus”.

Em Ilhéus, as aulas acontecem na quadra do Psiu, km 3, Jardim Atlântico, e também em breve serão estendidas para o clube da AABB. Já em Itabuna, a Academia Profit oferece as aulas na quadra coberta de saibro, na Rua Aziz Maron, 835, bairro Goes Calmon, próxima ao Shopping. Em Itacaré, as aulas particulares de tênis são realizadas aos finais de semana e feriados no Txai Resort, há mais de doze anos.