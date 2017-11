Engenheiros do Detran visitam pontos críticos do trânsito

Três engenheiros do Departamento Nacional de Trânsito (Detran) da Bahia estarão em Ilhéus até a próxima sexta-feira (24) conhecendo in loco os principais pontos críticos na mobilidade urbana do município e avaliando os projetos que estão sendo desenvolvidos por técnicos das secretarias municipais de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (Seplandes) e Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) para melhorar a trafegabilidade nas áreas mais movimentadas de Ilhéus.

“A partir do conhecimento da nossa realidade, os engenheiros poderão apresentar sugestões para, posteriormente, termos estes projetos referendados pelo Detran”, explica o superintendente de Transporte e Trânsito (Sutran), Gilson Nascimento. “A partir de mudanças significativas na cidade como, por exemplo, o surgimento da nova ponte, o município precisa evoluir sua condição de trafegabilidade, permitindo uma maior fluidez e mais programas de sinalização de ruas e avenidas”, completa Nascimento.

Existem cadastrados em Ilhéus, 47 mil veículos com placa policial da cidade, sendo que deste total, 70 por cento são de veículos e 30 por cento de motocicletas. A ação dos engenheiros não ficará restrita às áreas centrais. Eles também visitarão regiões como Distrito Industrial de Ilhéus, por exemplo. Os projetos, segundo os técnicos, têm o objetivo de oferecer alternativas para fluidez, mobilidade e segurança tanto para motoristas quanto para pedestres.