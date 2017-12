EMBASA CONVOCA 150 CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) publicou nesta sexta-feira (8), na edição de fim de semana do Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de convocação de 150 candidatos aprovados no concurso público realizado pela empresa em julho deste ano. Os convocados deverão apresentar os documentos exigidos no edital nos dias 19 e 20 de dezembro, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, no Parque Deputado Paulo Jackson, localizado na Avenida Juracy Magalhães Jr., s/n, Lucaia, no Rio Vermelho.

Foram convocados candidatos aos cargos de agente administrativo, operador de processo de água e esgoto, contador e analista de Tecnologia da Informação. O concurso público da Embasa visa ao preenchimento de 600 vagas para 11 funções dos níveis médio, técnico e superior.