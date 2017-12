Em repúdio ao fechamento do Hospital Regional, vereadores de Ilhéus não participaram de inauguração do Costa do Cacau

Aconteceu em Ilhéus, na sexta-feira (15), a inauguração do Hospital Regional da Costa do Cacau, empreendimento do Governo Estadual, que contou com a presença de inúmeras lideranças políticas da região cacaueira. Num ato de repúdio ao fechamento do Hospital Regional Luiz Viana Filho, alguns vereadores decidiram não participar do ato inaugural como forma de protesto.

O presidente da Casa Legislativa Lukas Paiva e os vereadores Abraão Oliveira, Nerival Reis, Fabrício Nascimento, Gil Gomes, César Porto, Nino Valverde, Luiz Carlos e Paulo Anunciação não compareceram ao evento, demonstrando não compactuar com a decisão do governo estadual com o pleno fechamento do hospital.

A pressão da Câmara de Vereadores por uma saúde mais justa aos ilheenses resultou hoje, em uma atitude inesperada por parte do Governador Rui Costa que anunciou a construção de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e ajuda para reforma de alguns postos de saúde.

Desde a veiculação da iminente transformação do Hospital Regional em uma unidade materno infantil sob a gestão da prefeitura de Ilhéus, inúmeros debates foram travados no plenário da Câmara de Vereadores de Ilhéus com o objetivo de esclarecer as dúvidas dos funcionários e desmistificar a real situação do local e o cobrar do governo estadual um posicionamento.

No dia 21 de novembro, por intermédio do requerimento do vereador Fabricio Nascimento, a câmara recebeu funcionários e a sociedade civil organizada. O vice-presidente do Conselho de Saúde Municipal, Yolando Souza, lembrou que o Hospital Regional possui 427 funcionários estatutários e 235 funcionários contratados pela Fundação José Silveira. “Fala-se da casa, mas esquecem das pessoas. Não podemos passivamente assistir o Governo trocar um hospital com portas abertas por um hospital com portas fechadas”.

Para o legislativo ilheense o fechamento do Regional vai gerar um grande sofrimento para a população de Ilhéus, que terá dificuldades com atendimento de urgência e emergência. “Vamos cobrar a prefeitura de Ilhéus o cumprimento do que diz a Constituição Federal. A saúde é direito de todos e dever do Estado”, explanou Lukas Paiva.