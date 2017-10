Duplicação da rodovia Ilhéus-Itabuna é anunciada para 9 outubro, diz Governador

O governador da Bahia, Rui Costa anunciou durante visita à Exposição Agropecuária de Itabuna (Expoita), no último sábado (29), que o contrato para a duplicação da rodovia que liga as cidades de Itabuna e Ilhéus será assinado neste mês de outubro, no dia 9, também com a presença do Ministro dos Transportes, “se Deus quiser”, disse o Governador.

“Retorno em breve para assinar o contrato da duplicação da rodovia Ilhéus- Itabuna, esse grande sonho que a região tem há muitas décadas. Muitos desses sonhos estão sendo materializados, como a barragem do Rio Colônia, a ponte de Ilhéus, o novo hospital da Costa do Cacau. São marcos históricos, que a região espera há muitas décadas”, afirmou.