Dois dias após inauguração, Hospital Costa do Cacau já fará Mutirão de Cirurgias em Ilhéus

Ilhéus vai contar com um Mutirão de Cirurgias, programa do Governo do Estado, viabilizado através a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, às vésperas da inauguração do Hospital Costa do Cacau. O mutirão chega para atender a todos que necessitam realizar cirurgias de hérnias (umbilical, inguinal, epigástrica) histerectomia, colecistectomia. As pré-consultas serão realizadas no período de 12 a 14, nas unidades móveis, que ficarão estacionadas na Praça da avenidaSoares Lopes, ao lado da Igreja Catedral, em Ilhéus.

Além de Ilhéus, serão atendidos os pacientes dos municípios Arataca, Canavieiras, Itacaré, Mascote, Santa Luzia, Una e Uruçuca. Os profissionais começam a atender a partir das 7h e serão 180 atendimentos por dia. As cirurgias começam a ser feitas a partir do dia 17 de dezembro, no Hospital da Costa do Cacau, que será inaugurado no dia 15 de dezembro.

Os pacientes que farão cirurgias de vesícula precisam estar em jejum para a realização do exame de ultrassonografia (USG). Para as mulheres que farão o procedimento de histerectomia, será preciso levar o exame preventivo atual, e se ainda menstruam, devem levar também o exame Beta HCG. Além disso, todos devem levar exames laboratoriais e outros que possuam.

Para saber se a pessoa está cadastrada para passar pela cirurgia, basta consultar a lista única, disponível no seguinte endereço:http://mutiraodecirurgias.saude.ba.gov.br/

Também, o paciente ou responsável poderá ir até a Secretaria Municipal de Saúde de seu município, para saber se o seu nome consta na lista para a realização do procedimento.

Visita – Amanhã, terça-feira (28), às 9 horas, o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, vai recepcionar os vereadores locais, que irão visitar as instalações do Hospital Costa do Cacau e conhecerão mais detalhes sobre o funcionamento da nova unidade. Nos próximos dias será a vez dos secretários municipais de Saúde, dos municípios que serão atendidos pela mais moderna unidade hospitalar do interior da Bahia.

Secretaria de Comunicação Social – Secom