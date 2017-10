Dodge é contra pedido da defesa de Lula

Raquel Dodge se manifestou, em parecer ao Supremo, contra pedido feito pela defesa de Lula.

Os advogados do petista querem que a investigação sobre obstrução da Justiça –na qual Rodrigo Janot denunciou Lula, Dilma Rousseff e Aloizio Mercadante– continue no STF. É aquele caso da nomeação do ex-presidente para a Casa Civil de Dilma.

Edson Fachin havia determinado o envio do caso para a primeira instância. No caso, não Sérgio Moro em Curitiba, mas a Justiça Federal do Distrito Federal.

“Esta Suprema Corte (…) tem decidido que a sua competência para processar e julgar organização criminosa investigada no contexto da denominada Operação Lava Jato não acarreta, necessariamente, a sua competência para apurar crimes específicos praticados por integrantes da organização que não tenham prerrogativa de foro”, escreveu Dodge.

Fonte: O Antagonista