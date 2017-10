Dia D de Vacinação Antirrábica acontece neste sábado, em Ilhéus

Dezesseis pontos de vacinação serão estrategicamente instalados nas quatro zonas de Ilhéus pela secretaria de Saúde, no próximo sábado, 7 de outubro, durante o “Dia D” Municipal de Vacinação Antirrábica Animal. A campanha ocorrerá das 8 às 17 horas.

A vacinação antirrábica animal é a principal atividade na prevenção aos casos de raiva humana, assim como no controle da doença no seu ciclo urbano em animais. A campanha consiste na mobilização e vacinação em massa de cães e gatos, abrangendo o maior número de animais em curto período de tempo.

De acordo com o Chefe de Setor da Vigilância à Saúde, Gleidson Santana Souza, todos os cães e gatos com mais de três meses de vida devem ser vacinados. Além da mobilização no próximo sábado, até o dia 19 de outubro, um carro com a equipe volante percorrerá localidades da zona urbana que não tiveram postos de vacinação no “dia D”, para a imunização dos animais.

Gleidson Souza lembra ainda que a vacinação antirrábica é disponibilizada também diariamente, de segunda à sexta-feira, no CAE III (Centro de Atenção Especializado), que funciona no antigo SESP, localizado na Avenida Canavieiras, centro da cidade.

Postos – Na zona sul, os postos de vacinação estarão instalados na Praça Central do Bairro Nossa Senhora da Vitória, na Praça da Mangueira, no Nelson Costa; no Posto de saúde da URBIS, no Bairro Hernani Sá, e no Posto de Saúde Herval Soledade, na praça do Pontal.

Na zona central, cães e gatos poderão ser vacinados no CAE III (antigo SESP), na Avenida Canavieiras; na Praça Santa Rita, no Bairro da Conquista; e em frente à loja Serafertil, na Avenida Lindolfo Collor, Bairro do Malhado. Na zona norte, no Posto de Saúde Sarah Kubitschek, no Parque Infantil; no Centro Social Urbano (CSU) e na sede do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, na Barra; na loja Pet Shop North, no Jardim Savoia; e no antigo posto de saúde do Bairro do Iguape.

Na zona oeste da cidade, os locais de vacinação são: o Posto de Saúde da Família (PSF IV) e a Associação Comunitária Céu Azul (próximo ao Meira), no Bairro Teotônio Vilela; Praça Central do Banco da Vitória; e no antigo CRAS, no Salobrinho.