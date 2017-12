Detran lança campanha de conscientização #NoVerãoEuEscolhoViver

Com a abertura oficial do verão, nesta quinta-feira (21), o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) inicia a campanha de conscientização #NoVerãoEuEscolhoViver, com o objetivo de chamar a atenção de baianos e turistas, principalmente os mais jovens, para atitudes preventivas contra acidentes nas vias, no período marcado por viagens e festas. O órgão vai usar as redes sociais para divulgar mensagens educativas alertando para as escolhas erradas no tráfego, que terão a participação do vocalista da Banda Eva, Felipe Pezzoni. O artista também gravou o jingle da campanha, que estará disponível para download. “Acompanhei o envolvimento de outros artistas em iniciativas anteriores do Detran, nesse trabalho importante pela valorização da vida. Estou feliz em poder contribuir desta vez. A galera deve curtir sem misturar bebida, celular e direção”, declarou o cantor.

Durante a temporada, equipes da Escola Pública de Trânsito (Eptran) irão visitar bares, restaurantes e eventos musicais, em Salvador, para a distribuição de material informativo sobre segurança de condutores e pedestres, além da simulação do teste do bafômetro. As blitzes da Lei Seca terão viés educativo. As equipes vão atuar também em pontos turísticos do interior do estado. A primeira ação acontece na última semana do ano, no município de Ilhéus, na região sul, onde serão realizadas atividades de cidadania para adultos e crianças. “Desde 2015, realizamos campanhas de conscientização para despertar na população que a cura da epidemia do trânsito depende de nossas escolhas. A Bahia merece um verão sem mortos e sequelados em acidentes”, ressaltou o diretor de Educação do Detran, Carlos Moura.

Fonte: Ascom/Detran