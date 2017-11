Desafios: história de enfrentamentos e vitórias

Encontrar o caminho exato para chegar ao caixa-forte do sucesso é um desafio que enfrentamos desde sempre. É uma busca insana, feita muitas vezes sem mapa, guia, GPS… São passos e caminhadas árduas atrás de um sonho, uma utopia (?), o inescrutável…

Não passa um segundo em nossa vida sem que nossos pensamentos não estejam direcionados a, no final, obter como prêmio o êxito. E assim deve ser, pois as grandes vitórias resultam do enfrentar de grandes desafios.

Todavia, para escrever histórias gloriosas é impreterível que as vitórias sejam resultado de lutas travadas no ringue das boas ações e dos bons procedimentos. E essas histórias são escritas em capítulos, de respeito e boa conduta, sobre as linhas retas da honestidade: o que vale para os outros, vale para si.

Prepare-se para vitórias maiúsculas, que mudem o curso da sua vida e o estabilize financeiramente. E não só isso. Que dentro da sua história esteja sua evolução moral, intelectual, profissional, patrimonial e você, exaltado e admirado por todos.

Pense que seu primeiro desafio na vida foi a concepção, da concepção a gestação, até tornar-se um novo ser. Agora o mundo o espera para novos e venturosos capítulos da sua história. Você tem força e inteligência – e os desafios têm peso e são difíceis. Combine essas variantes e enfrente o que vier. Mas faça-o logo, eis que a vida o cobrará tenazmente, pois a moeda, valiosa, é o tempo.