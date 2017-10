Deputados baianos gastam cerca de R$ 12 milhões com mídia e viagens

Os deputados federais baianos gastaram R$ 11,9 milhões com cota parlamentar – aquela destinada a custear os gastos dos parlamentares, como passagens aéreas e publicidade. O levantamento realizado pela coluna Satélite mostra os cinco maiores “gastadores”: Benito Gama (PTB), Valmir Assunção (PT), José Carlos Aleluia (DEM), Arthur Maia (PPS) e Mário Negromonte Jr. (PP).

Entre janeiro e setembro deste ano, Gama gastou R$ 374,1 mil; Assunção utilizou R$ 366 mil seguido de Aleluia com R$ 365,1 mil. Maia consumiu R$ 359,7 mil e Negromonte Jr. gastou R$ 352,4 mil.

Ainda de acordo com o levantamento, as despesas com divulgação do mandato (R$ 3 milhões) e com passagens aéreas (R$ 2,5 milhões) foram as mais utilizadas. Entram ainda na cota despesas com telefonia; serviços postais; manutenção de escritórios de apoio à atividade parlamentar; assinatura de publicações; fornecimento de alimentação ao parlamentar; hospedagem; outras despesas com locomoção, contemplando locação ou fretamento de aeronaves, veículos automotores e embarcações, serviços de táxi, pedágio e estacionamento e passagens terrestres, marítimas ou fluviais; combustíveis e lubrificantes; serviços de segurança; contratação de consultorias e trabalhos técnicos; participação do parlamentar em cursos, palestras, seminários, simpósios, congressos ou eventos congêneres; e a complementação do auxílio-moradia.

Uldurico Junior (PV) foi o deputado baiano que mais gastou com publicidade do mandato (R$ 204,6 mil). Já nas passagens aéreas, Alice Portugal (PCdoB) voou na frente e desembolsou R$ 111,5 mil, seguida de Valmir Assunção que gastou R$ 106,8 mil.

Fonte: Correio 24h