Deputada solicita implantação de escola na zona sul

A deputada Ângela Sousa solicitou ao governador Rui Costa, através de indicação, a criação de uma escola pública de ensino fundamental II e de ensino médio no bairro Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus. De acordo com a parlamentar, a ausência de uma instituição estadual de ensino na localidade, é a razão pela qual os alunos necessitam se descolar para bairros afastados e, em diversos casos, os familiares não possuem condições para arcar com tais deslocamentos, fato que contribui com a evasão escolar.

Ainda segundo Ângela Sousa, o atendimento do pleito também favorecerá alunos de outras localidades, incluindo da zona rural. “Tal indicação, além de inclusiva, possui ampla abrangência. Vale salientar que a Prefeitura de Ilhéus já fora informada por representantes da população sobre o referido pleito, demonstrando apoio e se colocando à disposição para auxiliar no que for preciso para a construção desse estabelecimento tão requisitado pela população”, ressaltou a deputada.

No documento, Ângela Sousa considera a escola como um ambiente de extrema importância na vida social de um ser humano. “É ali que o indivíduo vai se constituindo como ser pensante e questionador. Os estabelecimentos de ensino propagam valores, despertam em seus alunos potenciais criativos, curiosidades, talentos e diversas outras características que possuem o potencial de transformar positivamente a sociedade”, concluiu.

Fonte: Secom